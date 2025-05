Dopo aver finito Clair Obscur potreste giocare gratis il miglior JRPG del 2024

Sappiamo che molti di voi sono stati travolti da Clair Obscur: Expedition 33, e molti di voi l'hanno probabilmente finito a questo punto, e se avete fame di JRPG c'è la possibilità di giocare gratis Metaphor: ReFantazio.

Ovviamente grazie a Game Pass, il servizio in abbonamento di Xbox che ha inserito il capolavoro di Atlus nell'ultima ondata di giochi gratis di maggio.

A partire dal 29 maggio, Metaphor: ReFantazio sarà disponibile su Cloud, PC e Xbox Series X|S per gli abbonati a Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Game Pass Standard.

Nel caso siate tra quelli che non hanno seguito mai Atlus, o per qualche motivo non avete recuperato ancora Metaphor: ReFantazio, è il videogioco ideale per sopperire alla tristezza dei titoli di coda di Clair Obscur.

Questo titolo, vincitore di importanti riconoscimenti come il "Gioco dell'Anno" di IGN e il "Miglior RPG" ai The Game Awards, promette un'esperienza profonda. I giocatori saranno catapultati in un Royal Tournament, con l'obiettivo di reclamare il trono per un principe maledetto.

Il gameplay si basa su un sistema di combattimento a turni, che consente di risvegliare oltre 40 Archetipi con poteri magici unici. L'avventura si snoderà attraverso vaste terre, dungeon da esplorare e l'opportunità di forgiare legami per plasmare il proprio destino e unire il regno.

Così, nel caso Metaphor abbia un sequel, voi sarete pronti a continuare l'avventura con alle spalle un'altra epopea JRPG di grande qualità. In ogni caso il suo autore è a lavoro su un altro gioco, quindi sapete a chi rivolgervi per avere un altro JRPG di livello.

Il titolo di Atlus non è ovviamente l'unico titolo ad arrivare a fine maggio su Game Pass: vi consigliamo di guardare la lista dei prossimi giochi gratis per gli abbonati.

Nel frattempo un consiglio ai fan sfegatati di Clair Obscur: Expedition 33: fate attenzione alle truffe che appaiono online.