Metro 2033 Redux gratis su Xbox? C'è un problema

Un problema tecnico ha impedito a migliaia di giocatori Xbox di usufruire di una delle promozioni più attese degli ultimi giorni: Metro 2033 Redux gratuitamente sulla piattaforma Microsoft.

Mentre il gioco è stato regolarmente distribuito senza costi per gli utenti PC, qualcosa è andato storto sulla console Xbox, generando frustrazione nella community.

Gli sviluppatori hanno prontamente riconosciuto il disservizio, promettendo di ripetere l'iniziativa nelle prossime settimane per rimediare all'inconveniente tecnico che ha vanificato la promozione originale.

La comunicazione del fallimento della promozione è arrivata direttamente dal team di sviluppo attraverso i social, dove numerosi utenti avevano segnalato l'impossibilità di riscattare il gioco nonostante fosse stato annunciato come gratuito.

«Ci scusiamo, sembra che questo problema non sia stato risolto in tempo per questa offerta», hanno dichiarato i responsabili di Metro 2033 Redux (gioco che trovate anche su Amazon), «stiamo indagando sulle cause e ripeteremo l'offerta per i nostri giocatori Xbox nel prossimo futuro, non vogliamo che ve lo perdiate».

L'anomalia riscontrata dagli utenti Xbox è stata particolarmente frustrante: molti sono riusciti a installare il gioco sulle proprie console, ma non a riscattarlo completamente, impedendo così di aggiungerlo permanentemente alla propria libreria digitale.

Questo ha sollevato numerose domande sulla gestione delle promozioni cross-platform, specialmente quando coinvolgono contemporaneamente PC e console.

Nonostante l'incidente tecnico, gli sviluppatori hanno in ogni caso dimostrato un forte impegno verso la community Xbox, confermando che la promessa verrà mantenuta.

Per chi non ha mai giocato a questo big del genere post-apocalittico, l'imminente nuova promozione rappresenterà un'occasione imperdibile per scoprire uno dei titoli più intriganti degli ultimi anni, senza spendere un centesimo.

Al momento non è stata ancora comunicata una data precisa per la nuova promozione, ma gli sviluppatori hanno assicurato che gli aggiornamenti arriveranno presto.

Gli appassionati sono invitati a seguire i canali ufficiali di Metro 2033 Redux per non perdere la prossima occasione di aggiungere questo classico moderno alla propria collezione digitale.