Metaphor: ReFantazio è già il più grande successo di Atlus

Questa seconda parte dell'anno sta generando delle grandi sorprese perché, numeri alla mano, Metaphor: ReFantazio è già il più grande successo economico di Atlus.

Il nuovo franchise di Atlus, lo trovate su Amazon, è già una scommessa di suo per lo studio nonostante il grande background di pregio della saga di Persona.

Advertisement

Una scommessa vinta perché, come annunciato dalla stessa SEGA su X, Metaphor: ReFantazio ha venduto oltre un milione di copie in meno di 24 ore.

Si tratta di un record mai toccato da nessun franchise di Atlus, relativamente almeno alle prime 24 ore dal lancio. Considerato che, come detto, si tratta anche di una nuova IP, questo record vale doppio in un certo senso.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In tempi recenti, un risultato del genere l'aveva ottenuto Persona 3 Reload (che per altro si è aggiornato di recente). La versione rivista e corretta del terzo capitolo ha venduto infatti un milione di copie ma in una settimana dal lancio.

Inoltre, contestualmente alle vendite, Metaphor: ReFantazio ha anche già raggiunto un numero massimo di giocatori simultanei su Steam superiore a quello mai toccato da Persona 3 Reload, e il gioco è uscito solamente poche ore fa.

Un risultato decisamente meritato per la grande qualità con cui Atlus ha costruito il suo nuovo progetto. Anche nei dettagli come i tanti amati menù di gioco che, con poca sorpresa, pare siano un inferno da creare e animare da parte del team di sviluppo.

Chissà se Metaphor: ReFantazio sarà pronto anche a candidarsi come uno dei giochi migliori dell'anno. Nella nostra recensione, infatti, abbiamo detto che «non siamo ai livelli di eccellenza di Persona 5 Royal, e d'altronde in questo caso siamo all'inizio di un cammino e non nella piena maturità del franchise, ma la libertà ed il grado di personalizzazione garantiti dal sistema degli archetipi e la riuscita ibridazione tra il rodato sistema di combattimento dei Persona e le fasi action che lo precedono sono pietre angolari su cui Studio Zero ed Atlus potranno costruire in futuro.»