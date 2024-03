Metal Slug sta tornando? SNK al lavoro su «una IP classica»

Se siete tra i fan nostalgici che hanno urlato a squarciagola "Heavy Machine Gun!" almeno una volta, c'è una novità che potrebbe interessarvi: SNK ha infatti annunciato una nuova partnership con ARIKA per riportare in vita una delle sue IP classiche più amate.

SNK sta lavorando fortemente al revival dei suoi franchise negli ultimi tempi: basti pensare al successo ottenuto con l'ottimo The King of Fighters XV (lo trovate su Amazon) e all'annuncio di un nuovo capitolo di Fatal Fury dopo più di 20 anni.

Advertisement

Ma c'è un altro franchise rimasto dormiente da molto tempo che potrebbe tornare in vita: ci riferiamo naturalmente a Metal Slug, rimasto fermo ai box dal settimo capitolo — noto anche come Metal Slug XX.

SNK e ARIKA lavoreranno sul ritorno di una «IP classica», ma non è un picchiaduro.

E potrebbe essere proprio questa la serie interessata dalla partnership: come segnalato da VGC, SNK ha annunciato che l'IP in questione sarà «». Inutile sottolineare che, in base a questa descrizione.

Ricordiamo che l'ultima novità legata alla serie riguardava lo sviluppo di Metal Slug Tactics, uno spin-off sotto forma di gioco di ruolo strategico di cui si sta occupando Dotemu: tuttavia, dopo l'annuncio arrivato nel 2021, non abbiamo più avuto alcuna notizia su questo nuovo capitolo.

In questo caso si tratterebbe invece di un nuovo episodio vero e proprio e non di uno spin-off, sempre ammesso che di Metal Slug si parli: vi invitiamo dunque a incrociare le dita e continuare a seguirci per tutte le ultime novità.

Chissà che presto non arrivino nuovi "Rocket Launcher" pronti da equipaggiare: ce lo auguriamo per tutti i fan della serie, che da troppo tempo stanno aspettando nuovi divertenti episodi.

Segnaliamo che ARIKA è attualmente al lavoro anche sul revival di Endless Ocean: la serie di immersione subacquea prodotta da Nintendo tornerà con un nuovo capitolo dedicato, annunciato nel corso dell'ultimo Nintendo Direct Partner Showcase.