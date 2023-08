Fatal Fury: City of the Wolves, il ritorno di SNK è ufficiale con il primo trailer

Durante l'attuale EVO 2023 è arrivato un annuncio a sorpresa molto importante per i fan storici dei picchiaduro: SNK ha infatti confermato il ritorno della sua celebre serie Fatal Fury con un nuovo capitolo ufficiale.

L'ultimo episodio della saga, già precedentemente annunciato con un teaser lo scorso anno, si chiamerà Fatal Fury: City of the Wolves e sarà a tutti gli effetti un sequel di Garou Mark of the Wolves, ultimo capitolo di un franchise mai dimenticato dai fan nostalgici e uscito nel lontanissimo 1999.

Da allora la saga ha continuato a "vivere" attraverso King of Fighters (trovate l'ultimo spettacolare capitolo su Amazon), ma la narrazione principale si era di fatto interrotta dopo quell'episodio, riprendendo ufficialmente il via dopo più di 20 anni.

Il primo trailer ufficiale in-engine — che dovrebbe essere lo stesso di KOF XV — ci ha mostrato in azione Rock Howard e Terry Bogard, i protagonisti della serie, anticipando anche il ritorno di altri storici combattenti: potete ammirarlo qui di seguito.

Anche SNK stessa ammette che si tratta di un ritorno particolarmente atteso, con una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni:

«Le leggende non muoiono mai. Diventano migliori».

Sfortunatamente, al momento non è stata ancora rilasciata alcuna finestra ufficiale: il trailer si conclude sottolineando che il prodotto è «furiosamente» in sviluppo e di tenere gli occhi aperti per scoprire tutte le ultime novità sul franchise.

Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno diffuse ulteriori novità su questo attesissimo ritorno, ma i fan potranno già cominciare ad esultare per un primo sguardo su quello che appare essere un picchiaduro davvero promettente.

Di certo gli ultimi mesi si stanno rivelando davvero spettacolari per i fan del genere: dopo il lancio dell'incredibile Street Fighter 6, diventato uno dei migliori giochi di sempre di Capcom, e l'imminente arrivo di Mortal Kombat 1 e Tekken 8, adesso gli appassionati dei picchiaduro potranno tenere d'occhio un altro titolo competitivo molto interessante.

Per il momento, se volete scoprire un altro capolavoro di casa SNK, non possiamo che consigliarvi di divertirvi nelle battaglie di King of Fighters XV: ve lo abbiamo raccontato nella nostra recensione.