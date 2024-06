Metal Gear Solid Delta mostra filtri, schermata iniziale e non solo

Konami ha recentemente tenuto un episodio a sorpresa di Metal Gear - Hotline Production, parlando di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Il terzo episodio della saga, che trovate anche nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (che potete acquistare su Amazon), presto tornerà in una forma riveduta e corretta.

Il trailer mostrato nel corso dell'Xbox Games Showcase ha senza dubbio aumentato l'hype.

Il remake non ha ricevuto una data di uscita, ma è stato mostrato per la prima volta il rinnovato menu Camouflage e altro ancora (via GamingBible).

Inoltre, il producer Noriaki Okamura ha confermato che l'animazione iniziale del gioco originale sarà presente nel remake di prossima uscita.

I giocatori dovranno solo optare per lo stile di controllo Legacy (con la schermata del titolo aggiornata e resa disponibile quando si seleziona lo stile Modern).

È emerso inoltre che il filtro Legacy, utilizzato per imitare la palette di colori dell'originale MGS3, sarà uno dei diversi filtri di colore disponibili, con Sepia e Retro ad accompagnare il tutto.

Okamura ha anche confermato che un futuro episodio di Hotline Production si occuperà della realizzazione del recente trailer di gioco e delle sue scene tagliate, anche se non ci è dato al momento sapere quando verrà rilasciato (immaginiamo o ad agosto o magari a settembre).

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in arrivo su PS5, Xbox Series X/S e PC. Sebbene PlayStation abbia indicato come data di uscita il 2024, sebbene secondo alcune indiscrezioni, però, potrebbe verificarsi un ritardo, il quale farebbe slittare il lancio del gioco al 2025.

Ma non solo: per quanto riguarda il futuro della serie, sempre il producer Noriaki Okamura ha spiegato che molto dipenderà da come andrà a livello di vendite il remake di Snake Eater, anche se è ancora presto per dirlo.