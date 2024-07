Metal Gear Solid Delta, i fan vogliono la maschera del "vero" Snake

L'attore e montatore José Mellinas ha recentemente realizzato alcune immagini per mostrare l'aspetto di Snake nel prossimo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se avesse il volto di David Hayter.

Il terzo episodio della saga, che trovate anche nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (che potete acquistare su Amazon), tornerà infatti presto in un remake a tutto tondo.

Dopo aver visto l'ultimo trailer mostrato nel corso dell'Xbox Games Showcase, l'hype è sicuramente cresciuto a dismisura.

Ora, come riportato anche da DualShockers, sono in molti a chiedere a Konami di includere una maschera per Snake che raffiguri il celebre doppiatore del personaggio.

Sul subreddit di Metal Gear Solid, un utente ha posto la domanda: «Vi dispiacerebbe se David Hayter fosse il nuovo modello del volto di Snake?».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il disegno originale ha infatti suscitato i commenti della community, la quale ha chiesto che l'iconico Hayter riceva una maschera opzionale nel prossimo remake.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vedrà ancora una volta David Hayter prestare la sua voce a Naked Snake.

Per chi non lo sapesse Hayter è la voce di Snake fin dall'originale Metal Gear Solid del 1998. L'unico gioco della saga in cui Hayter non è apparso è stato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, dove Venom Snake era doppiato da Kiefer Sutherland.

Nonostante sia stato la voce del personaggio per tanti anni, e abbia persino tratti somatici simili a quelli di Snake, Hayter ha sempre e solo doppiato il personaggio e non ne è mai stato il modello facciale.

Ma i fan pensano che sia giunto il momento di cambiare questa situazione con l'imminente remake. Staremo a vedere se Konami ascolterà le loro preghiere.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in arrivo su PS5, Xbox Series X/S e PC. Secondo alcuni, il gicoo potrebbe slittare il lancio al 2025.