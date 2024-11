Metal Gear Solid Delta ha mancato la data di uscita "perfetta"

Konami non ha ancora annunciato la data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake dell'iconico gioco del 2004, nonostante sia previsto per il 2024.

L'azienda giapponese ha mancato l'opportunità di sfruttare il 20° anniversario del titolo originale (che trovate nella trilogia rimasterizzata su Amazon), che ricorreva il 17 novembre scorso, per rivelare ulteriori dettagli sul progetto.

Nonostante l'assenza di notizie ufficiali, il produttore Noriaki Okamura si è scusato con i fan per la segretezza che circonda il gioco.

Konami ha già presentato delle edizioni da collezione disponibili per il pre-ordine, ma continua a mantenere il riserbo sulla data di lancio effettiva.

Il remake di Metal Gear Solid 3 non sarà una rivisitazione radicale come quella di Resident Evil 2, ma punta a modernizzare il classico mantenendo elementi caratteristici come le aree di caricamento e il doppiaggio originale.

Tuttavia, il silenzio di Konami sull'anniversario del gioco, celebrato solo da un breve tweet di Kojima, ha deluso molti fan in attesa di novità (via VideoGamer).

Delta si propone come un'opportunità per i nuovi giocatori di scoprire questo classico e per i veterani di riviverlo in una veste aggiornata.

Tuttavia, l'assenza di informazioni concrete sulla data di uscita sta generando frustrazione nella community di giocatori.

La mancanza di comunicazione ufficiale da parte di Konami riguardo l'anniversario di Metal Gear Solid 3 e lo stato di avanzamento di Delta ha sollevato perplessità.

Molti si chiedono se questo silenzio sia dovuto a ritardi nello sviluppo o se faccia parte di una strategia di marketing più ampia.

Mentre i fan attendono con impazienza notizie su Metal Gear Solid Delta, che ci auguriamo arrivino nel corso dei TGA, Konami ha recentemente rilasciato un aggiornamento per la Metal Gear Solid: Master Collection.

Questo dimostra in ogni caso che l'azienda sta lavorando attivamente sui progetti legati alla serie, anche se mantiene il massimo riserbo sul remake più atteso.