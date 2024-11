Quando esce Metal Gear Solid Delta? C'è incertezza

Konami non ha ancora annunciato una data di uscita precisa per il suo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, nonostante il blog PlayStation all'inizio dell'anno suggerisse un lancio nel 2024.

La serie, che trovate su Amazon, sta infatti per tornare in auge con il rifacimento del terzo e amato capitolo del franchise.

Advertisement

Del resto, lo scorso agosto di quest'anno ho potuto provarlo in anteprima a Londra e, dalle prime impressioni, sembrerebbe che Konami abbia fatto centro.

Nei risultati finanziari semestrali di Konami (via Eurogamer), il gioco è ancora elencato in uscita come "TBD" (da determinare), insieme ad altri titoli come Silent Hill f e Silent Hill Townfall.

Questa mancanza di una data definita contrasta con altri giochi Konami in uscita nel 2025, per i quali sono indicate date generiche.

La situazione solleva dubbi sui tempi di sviluppo del remake, molto atteso dai fan della serie.

Konami ha già dichiarato che che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater preserverà gli aspetti apprezzati del gioco originale, come storia, personaggi, doppiaggio, gameplay e musica, promettendo però un'esperienza ancora più immersiva.

L'ultimo trailer mostrato ha ricevuto reazioni contrastanti: mentre David Hayter, voce di Snake, ha espresso approvazione, alcuni fan hanno criticato il nuovo stile grafico rispetto all'originale.

Nonostante l'incertezza sulla data di uscita, c'è grande attesa per questo progetto.

Come ha commentato Tom Morgan di Digital Foundry dopo aver visto il gioco: «Diciamolo piano, ma Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sembra il progetto Konami più entusiasmante da anni».

Quindi, nonostante l'attesa, il gioco resta privo di una data di uscita ufficiale. Con l’anno che ormai sta per volgere al termine (siamo a novembre, dopotutto), appare sempre più improbabile che il remake possa vedere la luce nel 2024.

Vero anche che il Production Producer Noriaki Okamura ha assicurato che il team di sviluppo sta lavorando con impegno per perfezionare ogni aspetto del titolo, che è comunque giocabile dall'inizio alla fine.