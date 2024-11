Metal Gear Solid: Master Collection si aggiorna ancora: ecco le novità

Konami ha rilasciato l'aggiornamento 2.0 per Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, introducendo miglioramenti grafici significativi per tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch.

Già lo scorso settembre la compilation ha ricevuto un aggiornamento di una certa importanza, a cui ora ne è seguito un altro relativo soprattutto alle versioni console.

L'update porta la risoluzione di Metal Gear Solid 2 e 3 a 4K su PC, PS5, Xbox Series X e PS4 Pro, mentre su Xbox Series S e PS4 standard arriva a 1080p (via Gaming Bolt).

La nuova Adjusted Mode utilizza l'upscaling interno per migliorare la qualità visiva complessiva.

Sono state aggiunte anche diverse impostazioni personalizzate per la risoluzione interna e l'upscaling su tutte le piattaforme supportate.

Per Nintendo Switch l'aggiornamento si limita a nuove impostazioni per i controller e correzioni di bug minori.

Questo costante supporto post-lancio dimostra l'impegno di Konami nel migliorare l'esperienza di gioco, specialmente considerando la ricezione inizialmente tiepida della collection (che trovate su Amazon al minor prezzo).

L’aggiornamento 2.0 per Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ha portato dei miglioramenti notevoli, certo, ma con la solita retromarcia per chi gioca su Switch.

Le versioni di punta, come PS5 e Xbox Series X, si vedono potenziate fino al 4K, mentre la povera Switch ha visto solo aggiustamenti minimi per i controller e correzioni di bug. Quasi un invito a “cercare altrove” per i fan su console Nintendo.

L'azienda nipponica ha anche confermato di essere al lavoro su una Master Collection Vol. 2, segno di un rinnovato interesse per il franchise di Metal Gear.

Nel frattempo, l'attenzione dei fan rimane focalizzata su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della serie attualmente in sviluppo. Del resto proprio di recente il producer ha ammesso che Konami vuole riconquistare le nuove generazioni, che non conoscono quasi nulla della saga.

Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di implementare tante novità per rendere il nuovo gioco in uscita al passo coi tempi.