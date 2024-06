Metal Gear Solid 2 Remake è un sogno, ma un italiano lo ha creato

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, nonostante gli anni, è un gioco davvero immortale.

In maniera forse ancora più incisiva rispetto agli altri capitoli della saga di Kojima (che trovate su Amazon), la seconda avventura di Solid Snake e Raiden è davvero memorabile.

Ora, tra una versione in portabilità e l'altra, gli appassionati hanno deciso di tributare nuovamente il capolavoro di Konami.

Sui social, il bravissimo Edoardo Di Savina ha deciso di ricreare l'iconica sequenza introduttiva di Sons of Liberty nello splendore dell'Unreal Engine 5.

«Piccolo lavoro in corso del mio ultimo progetto. Metal Gear Solid 2: Sons of the Liberty», scrive Edoardo nel post social.

«Realizzato interamente in Unreal Engine 5, è ancora nelle fasi iniziali, il risultato finale potrebbe essere completamente diverso. Sentitevi liberi di condividere se vi piace questo contenuto.»

La resa, seppur non perfetta, è sicuramente da applausi, specie per il fatto che il tutto è stato realizzato da una singola persona.

Chissà che Edoardo non ci sorprenda nelle prossime settimane, mostrandoci magari la parte del Tanker in Unreal Engine. Staremo a vedere (e vi terremo aggiornati, nel caso fosse).

Restando in tema, un altro appassionato del classico titolo di Konami si sta dilettando a trasformare Sons of Liberty grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5, per un risultato che ha dell'incredibile.

Ma non è tutto: un giocatore particolarmente abile è stato invece in grado di scoprire in MGS2 la ‘mossa stealth’ perfetta.

Infine, parlando di veri remake in arrivo, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è da poco tornato a mostrarsi, svelando alcune delle sue singolari caratteristiche.