Death Stranding 2 avrà qualcosa in comune con Metal Gear Solid 2

Death Stranding 2 si preannuncia essere una delle opere più ambiziose mai sviluppate da Hideo Kojima: dopo aver già ottenuto un meritato successo con le coraggiose idee del primo capitolo, ora lui e tutto il suo team possono concentrarsi maggiormente su come espandere le meccaniche e proporre qualcosa di ancora più coinvolgente.

Il nostro Silvio Mazzitelli ha avuto l'opportunità di provarlo in anteprima per ben 30 ore: una quantità di tempo ancora non sufficiente per vedere tutto ciò che il gioco ha da offrire e confermando che sarà un'opera pronta a intrattenerci per tantissimo tempo.

In un'intervista rilasciata ai nostri microfoni in occasione della sessione di prova, Hideo Kojima ci ha confermato alcuni retroscena molto interessanti sullo sviluppo, spiegando anche di essersi ispirato a Metal Gear Solid 2 per espanderne il gameplay

Dato che non c'è più bisogno di spiegare il gameplay di base per il secondo capitolo di Death Stranding (che potete prenotare su Amazon), il suo team si è infatti concentrato su come espandere e rendere più accessibile il tutto:

«Vorrei che ricordaste il primo Metal Gear Solid, dove bisognava davvero concentrarsi sull’infiltrazione, altrimenti era Game Over. All’inizio del gioco, prima di arrivare all’ascensore, non si avevano armi, ma una volta superata quella parte, si poteva ottenere l’accesso ad alcune armi. Il motivo per cui avevo fatto questo è che, se avessi messo un’arma sin dall’inizio, i giocatori l’avrebbero usata per eliminare i nemici. Non sarebbe stato più un gioco “stealth”. È per questo che l’ho tolta deliberatamente, ma molti odiavano quella scelta e tanti nemmeno riuscivano ad arrivare all’ascensore. Nel primo Metal Gear Solid avevamo inserito molte meccaniche per insegnare cosa fosse lo stealth. Così per MGS2, sapevo che le persone ormai capivano meglio il concetto, quindi ho reso le armi più accessibili. Si poteva persino mirare a specifiche parti del corpo dei nemici. Per Death Stranding 2: On the Beach ho usato lo stesso approccio».

Le somiglianze tra Death Stranding e Metal Gear Solid sono dunque più di quante molti fan potessero immaginare: in entrambi i casi, Kojima ha contribuito a popolizzare un modo diverso di giocare, limitando di proposito le opzioni a disposizione dei giocatori.

Ma adesso che il gameplay è molto più familiare, non c'è più bisogno di limitare forzatamente i giocatori:

«All’inizio era un gioco incentrato sulle consegne, qualcosa che nessuno aveva mai visto prima, quindi alcune persone potevano sentirsi frustrate da ciò. Ma ora il pubblico ha familiarità con l’idea di un gioco simile, quindi in Death Stranding 2 volevo dare più libertà ai giocatori, anche a chi desidera combattere, per esempio. Ora si possono usare le armi – si può, ma non è obbligatorio. Si possono usare veicoli e moto – in questo secondo capitolo è tutto più accessibile. È sempre un gioco di consegne, ma volevo offrire più libertà a livello di meccaniche di gioco – questo era l’obiettivo».

Dichiarazioni che ci confermano quanto Hideo Kojima abbia sempre pensato a ogni piccolo dettaglio per le sue opere: alcune scelte possono essere state gradite o meno dal grande pubblico, ma il loro obiettivo è stato sicuramente raggiunto.