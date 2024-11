Metal Gear Solid 2 ha da poco compiuto 23 anni, e Kojima ha un messaggio per noi

Il leggendario game designer Hideo Kojima, creatore di successi come Death Stranding e Metal Gear Solid, ha rivelato di aver fatto numerosi sacrifici personali durante lo sviluppo dei suoi giochi, uno in particolare.

In un recente post che celebra i 23 anni di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (che trovate su Amazon nella collection dedicata), Kojima ha espresso la sua gratitudine verso i fan e ha condiviso alcuni retroscena sulla creazione delle sue opere iconiche.

Il gioco, che è ancora molto amato e tributato dai fan (nonostante ai tempi fu aspramente criticato per una trama "controversa"), ha infatti ancora molto da dire.

Come riportato anche da GamesRadar+, Kojima ha scritto: «Non riesco ad esprimere a parole la felicità che provo nel vedere che le persone ricordano ancora dopo 23 anni. Ho sacrificato molte cose per creare i giochi come volevo, ma sono sicuro di aver fatto la scelta giusta con la mia vita.»

«Ho sacrificato molte cose per creare i giochi come volevo.» Queste parole offrono uno sguardo raro sul processo creativo di uno dei game designer più influenti dell'industria.

Kojima è noto per la sua dedizione maniacale e la sua visione artistica unica, che lo hanno portato a realizzare opere rivoluzionarie come la serie Metal Gear.

Nel post, Kojima ha anche condiviso due immagini nostalgiche: una scatola di benvenuto in un hotel che richiama l'iconica scatola di cartone usata da Snake in Metal Gear, e alcuni artwork ufficiali di Sons of Liberty.

E mentre celebra i 23 anni di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, ci ricorda un concetto semplice ma potente: non si arriva a creare opere così senza sacrifici.

Grazie, Hideo. Anche per quei "controversi" 23 anni di cui oggi non possiamo più fare a meno.

Ad ogni modo, nonostante i sacrifici del passato, Kojima non ha intenzione di fermarsi.

Attualmente sta lavorando su due nuovi progetti molto attesi: OD, un misterioso titolo horror descritto dallo stesso Hideo come «diverso» e Death Stranding 2: On the Beach, l'atteso seguito del suo ultimo successo, da poco disponibile anche su piattaforme Xbox.