Metal Gear Solid Master Collection avrà patch post-lancio: ecco cosa cambia

Konami è in procinto di riportare in auge la saga di Metal Gear Solid, grazie al Vol. 1 della Master Collection contenente la trilogia classica (e poco altro).

Dopo il quinto episodio (che trovate ) la serie è infatti stata parcheggiata, sino ad ora.

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo raccontato che che è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che i fan di Hideo Kojima hanno avuto una piccola doccia fredda, Konami ha confermato che i problemi di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 saranno risolti dopo il lancio con le patch di rito.

Konami ha fornito a IGN US un elenco di questi problemi: cominciamo con i contenuti bonus per le versioni NES di Metal Gear e Snake's Revenge. Nei video dei contenuti bonus, i tempi di alcuni sottotitoli non corrispondono all'audio.

È prevista una patch post-lancio per aggiungere una serie di opzioni visive nei giochi, tra cui un filtro scanline CRT e la possibilità di modificare il rapporto di aspetto dei pixel.

Per quanto riguarda le versioni MSX2 di Metal Gear e Metal Gear 2, una patch aggiungerà la possibilità di passare dalla modalità a finestra a quella a schermo intero dal menu delle opzioni nella schermata del titolo.

Per Metal Gear Solid 1, 2 e 3 sono previste anche correzioni di bug. In particolare, per MGS 2, Konami ha avvertito che il gioco potrebbe rallentare significativamente in alcune cutscene.

È prevista una patch per ridurre il carico di elaborazione, oltre a correggere il leggero ritardo nella tempistica di un certo effetto visivo.

Infine, la possibilità di passare dalla modalità a finestra a quella a schermo intero dal menu delle opzioni nella schermata del titolo è prevista per un futuro aggiornamento.

Per quanto riguarda MGS3, ci sono errori di battitura nei sottotitoli delle versioni originali dell'UE di Inghilterra, Francia, Italia, Germania e Spagna (EFIGS). Anche i tempi di attivazione di una scena e della musica di sottofondo in una determinata cutscene sono leggermente diversi rispetto al gioco originale.

È prevista una patch per risolvere il problema, insieme all'update che darà la possibilità di passare dalla modalità a finestra a quella a schermo intero.

Restando in tema, potrebbero essere stati svelato i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection.

Sempre per quanto riguarda i classici Metal Gear, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.