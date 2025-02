Mentre Quantic Dream è a rischio, Heavy Rain compie 15 anni

Il tempo passa nel mondo dei videogiochi, e anniversari come quelli di Heavy Rain ce lo ricordano in maniera inesorabile.

Era il 24 febbraio del 2010 quando l'iconica avventura narrativa di Quantic Dream arrivò sul mercato, come ci ricorda la stessa azienda tramite i profili pubblici.

Come tutte le avventure di questo tipo, Heavy Rain fu accolto con generale ottimismo anche se non sono mancate ovviamente le reazioni più scettiche in questo senso.

Nei panni di quattro personaggi diversi – il padre disperato Ethan Mars, il detective privato Scott Shelby, la giornalista investigativa Madison Paige e l’agente dell’FBI Norman Jayden – i giocatori si trovarono a indagare sulla scia lasciata dall’Origami Killer, un serial killer che rapiva bambini e li lasciava annegare nella pioggia incessante.

Con un sistema di scelte che influenzava direttamente lo sviluppo della trama e il destino dei protagonisti, e delle soluzioni ludiche che facevano venire a volte i crampi alle mani, Heavy Rain si ritagliò un grande spiraglio nel mercato e attirò una nutrita schiera di fan. Nel bene e nel male, il suo successo contribuì a ridefinire il genere dei videogiochi interattivi, ispirando molti altri titoli successivi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«Mentre festeggiamo il suo anniversario, vorremmo ringraziarvi tutti per il vostro amore e la vostra dedizione», dichiara il team di sviluppo tramite le piattaforme social, rivolgendosi ai fan.

Oggi, mentre Quantic Dream celebra il quindicesimo anniversario di Heavy Rain, non arrivano notizie troppi incoraggianti dallo studio.

Secondo quanto riportato da una fonte anonima, NetEase sarebbe infatti in cerca di acquirenti per tantissimi team di sviluppo, tra i quali proprio Quantic Dream, che è stato acquisito tempo fa.

In attesa di novità, e mentre ricordiamo Heavy Rain, Quantic Dream potrà arrivare anche su altri schermi. Qualche tempo fa è stata infatti annunciata la serie TV di Beyond: Due Anime, prodotta proprio dal suo protagonista.