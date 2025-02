Quantic Dream e Grasshopper sarebbero a rischio chiusura

Sembra che la situazione in casa NetEase Games sia molto più grave del previsto: dopo i clamorosi licenziamenti arrivati per gli sviluppatori di Marvel Rivals, presto potrebbero esserci gravi conseguenze anche per tanti altri team di sviluppo facenti parte del colosso cinese.

Nelle scorse ore vi avevamo parlato della presunta intenzione di effettuare molti altri tagli e licenziamenti, ma oggi apprendiamo che il gruppo starebbe cercando di liberarsi della maggior parte dei team di sviluppo esterni alla Cina.

Secondo quanto riportato da una fonte anonima a Game File (via Eurogamer.net), il gruppo sarebbe infatti in cerca di acquirenti per tantissimi team di sviluppo, tra i quali ci sono anche nomi importanti come Quantic Dream, autori di Detroit Become Human e Heavy Rain, ma anche Grasshopper Manufacture, recentemente autori di Lollipop Chainsaw Repop (di cui trovate l'edizione fisica su Amazon) e Shadows of the Damned Hella Remastered.

Altri studi coinvolti in questa svendita di massa sarebbero Anchor Point, GPTRACK50, Jackalyptic Games, Nagoshi, Pincool, Rebel Wolves, Skybox Labs, Studio Flare, T-Minus Zero Entertainment, ma anche tanti altri nomi non svelati nel report.

In base a quanto svelato nel report, NetEase Games sarebbe pronta a chiudere gli studi di sviluppo che non dovesse riuscire a vendere, con tutte le inevitabili conseguenze del caso.

Il gruppo si è trincerato dietro un "no comment", anche se ha ammesso che tutti gli studi e i progetti appartenenti a NetEase Games «sono in constante valutazione» e subiranno sempre modifiche in base a ciò che sarà ritenuto opportuno.

Una mezza conferma a dentri stretti, insomma, di quanto la situazione potrebbe essere molto delicata: evidentemente il gruppo ha deciso di puntare fortemente soltanto — o almeno, per la maggior parte — sui team cinesi, il che lascerebbe uno spazio quasi nullo a team come Quanti Cream o Grasshopper.

Ciò confermerebbe che la decisione sui tagli sarebbe prevalentemente "politica", rispetto a presunti risultati insoddisfacenti, come del resto aveva già dimostrato il bizzarro caso di Marvel Rivals.

Seguiremo molto attentamente gli ultimi sviluppi e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine, pur ricordandovi come sempre di prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.