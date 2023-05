MediaWorld Sempre con Tech: sconti imperdibili su tanti prodotti!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "Sempre con Tech", che offre sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 24 maggio, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone Realme GT Neo 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399€, rispetto agli usuali 599,99€ di listino, con uno sconto del 33,49% e un risparmio reale di 400,99€.

Lo smartphone Realme GT Neo 3 è un dispositivo potente, grazie al suo processore Mediatek Dimensity 8100. Le sue prestazioni sono notevoli, supportate da 8 GB di RAM e un'ampia memoria interna di 256 GB.

In termini di durata della batteria, potete contare su una capacità di 5000mAh. Questo vi offre un'ottima autonomia, permettendovi di usare lo smartphone per lungo tempo senza la necessità di una ricarica frequente. E se avete bisogno di ricaricare, la tecnologia SuperDart da 80W vi permette di farlo in pochissimo tempo.

Lo smartphone Realme GT Neo 3 offre un piacevole display AMOLED da 6,7 pollici, che vanta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1, garantendo immagini di grande nitidezza e colori vivaci.

L'aspetto fotografico dello smartphone non è da meno. Lo smartphone Realme GT Neo 3 è dotato di una fotocamera principale da 50 MP con AI, una fotocamera macro da 4 cm, e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP con un angolo di visuale di 150 gradi.

