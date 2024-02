Max Payne Remake potrebbe aver mostrato il setting

Il ritorno di Max Payne con i remake del primo e del secondo capitolo è ancora avvolto nel mistero.

Dopo Control (trovate la Ultimate Edition su Amazon) e il recente Alan Wake 2, i Remedy sono ufficialmente al lavoro sui rifacimenti dei due storici capitoli della saga di Max.

L'annuncio, arrivato con un comunicato diffuso dalla stessa Remedy, non è stato purtroppo seguito da alcuna informazione.

Ora, tra un fan remake in Unreal Engine 5 e l'altro, è il momento di un indizio che mostrerebbe - forse - l'aspetto dei protagonista nei nuovi giochi.

Come riportato anche da GamingBible, sull'account Instagram ufficiale di Remedy Entertainment sono state condivise diverse immagini delle nuove decalcomanie di Max Payne che sono state recentemente installate nel quartier generale di Remedy Finland.

La didascalia recita: «Le nuove decalcomanie di Max Payne stanno ora abbellendo alcuni dei nostri uffici e sale riunioni presso il quartier generale di Remedy Finland. Cosa ne pensate?».

Per quanto riguarda ciò che possiamo dedurre da queste decalcomanie, come sottolineato da Rockstar Games, la skyline di New York presenta il One World Trade Center, il che pone una domanda interessante.

La costruzione dell'edificio si è conclusa nel 2013 e l'inaugurazione è avvenuta nel 2014. Se avete giocato a Max Payne o a Max Payne 2: The Fall of Max Payne, saprete che la serie si svolge negli anni Novanta.

È possibile che i remake ci portino avanti nel tempo, trasportando Max in un'ambientazione moderna? Oppure non c'è nulla da leggere in quella che è solo una decalcomania? Per ora non è dato sapere.

Da quello che sappiamo i remake di Max Payne 1 e 2 saranno pubblicati per PS5, PC e Xbox Series X/S in un unico pacchetto, anche se non c'è ancora una data di uscita in vista.

Nell'aprile dello scorso anno, Remedy ha reso noto che i giochi erano passati alla fase di proof-of-concept. Se dovessero infatti arrivare ulteriori aggiornamenti da Remedy relativamente ai remake (e non quelli fatti in casa dai fan), vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, lo scrittore maledetto di Remedy sarà il prossimo sopravvissuto di Dead by Daylight, che tra poco accoglierà Alan Wake in gioco.