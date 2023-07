Max Payne Remake è sparito, ma il suo "volto" rivive

Dopo l'annuncio del ritorno di Max Payne con i remake del primo e del secondo capitolo, dei giochi in questione non se n'è saputo più nulla.

Gli sviluppatori di Control sono infatti al lavoro su diversi progetti, inclusi i rifacimenti dei primi due capitoli della saga di Max.

Dopo l'annuncio, arrivato con un comunicato lampo diffuso dalla stessa Remedy, dei giochi neppure l'ombra.

Ora, dopo che qualcuno ha dato a vita a un fan remake di Max Payne 2 in Unreal Engine 5, un altro fan sembra essere andato ancora oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder "alexsavvy" ha rilasciato una mod imperdibile per Max Payne 3 che è una lettera d'amore per tutti i fan del gioco originale.

Questa, infatti, riporta nel terzo capitolo della saga di Max il volto dello storico Sam Lake.

Per chi non lo sapesse, Sam ha prestato il suo volto al protagonista nel primo e indimenticabile Max Payne. In Max Payne 2 Timmothy Gibs lo ha poi sostituito, mentee in Max Payne 3 è stato modellato sulla base del suo doppiatore, James McCaffrey.

Questa mod presenta espressioni facciali complete per il modello del volto di Sam Lake, visto che le texture della testa sono state adattate così come fedeli sono le ferite che appaiono sul volto di Max durante la storia principale.

In totale, la mod sostituisce 98 modelli e 66 texture, inclusa l'acconciatura originale. Si tratta quindi di una chicca imperdibile per tutti coloro che hanno amato il primo Max Payne.

Quindi, se siete fan sfegatati di Remedy, potete scaricare questa mod per il volto di Sam Lake di Max Payne 3 da questo indirizzo..

Se dovessero infatti arrivare ulteriori aggiornamenti da Remedy relativamente ai remake veri e proprio di Max Payne (e non quelli fatti in casa dai fan), vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che gli sviluppatori hanno già anticipato che Alan Wake 2 durerà un bel po'.