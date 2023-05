PlayStation ha appena ottenuto un nuovo record storico, grazie a PS5

Con la fine della crisi di scorte PS5 ormai divenuta a tutti gli effetti ufficiale, Sony ha potuto festeggiare un nuovo incredibile record legato al marchio PlayStation, consolidandosi ancora una volta come leader del mercato videoludico.

Dopo le difficoltà iniziali dei primi due anni, che hanno impedito a Sony di rilasciare sul mercato un numero di console sufficiente a soddisfare la richiesta di mercato, PS5 è ormai diventata molto più semplice da acquistare (la trovate addirittura in sconto su Amazon), permettendo a Sony di conquistare un traguardo storico.

Advertisement

Come segnalato infatti da Twisted Voxel, PlayStation è ufficialmente diventato il primo marchio videoludico che è riuscito a vendere almeno 500 milioni di console in tutto il mondo: nessuno fino a questo momento vi era mai riuscito.

Un risultato che è stato possibile calcolare grazie agli ultimi risultati di vendita ufficiali: negli ultimi 3 mesi sono state vendute addirittura 6.3 milioni di console PS5.

Di conseguenza, se calcoliamo tutti i numeri ufficiali per le console casalinghe PlayStation rilasciate fino a questo momento, è possibile scoprire che è stata ormai superata la soglia del mezzo miliardo:

PS1 : 102.5 milioni

: 102.5 milioni PS2 : 155 milioni

: 155 milioni PS3 : 87.4 milioni

: 87.4 milioni PS4 : 117 milioni

: 117 milioni PS5: 38.4 milioni

È dunque possibile notare che il calcolo notale corrisponde a circa 500.5 milioni di console PlayStation vendute: un risultato che, naturalmente, esclude le stime di PSP e PS Vita, dato che tiene conto solo delle piattaforme casalinghe.

Nessun produttore di console era mai riuscito a ottenere numeri simili, ma la crescita non sembra ancora avere alcuna intenzione di fermarsi: le vendite di PS5 sembrano infatti destinate ad aumentare ulteriormente, consolidando ulteriormente la forza di PlayStation.

Gli ultimi dati di vendita ufficiali hanno anche confermato la ripresa di PS Plus, grazie soprattutto ai nuovi utenti che hanno acquistato PS5: il servizio in abbonamento è vicino a riprendere il suo record storico.

E la crescita di PlayStation continuerà anche per gli studi videoludici: Sony ha già annunciato di avere in programma nuove acquisizioni per il prossimo futuro.