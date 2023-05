Horizon Forbidden West si aggiorna di nuovo: ecco cosa cambia

Da alcuni giorni è stato rilasciato il primo DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ovvero Burning Shores, disponibile in esclusiva su console PS5. Ora, però, è il momento di un nuovo aggiornamento per il gioco base.

I fan che hanno apprezzato l'ultima avventura di Aloy hanno infatti da poco messo le mani anche sul contenuto scaricabile aggiuntivo.

Burning Shores, che ha saltato la generazione di PS4 sembra in ogni caso non aver deluso le aspettative.

Ora, mentre i fan ancora discutono di un particolare dettaglio della storia legato a doppio filo alla comunità LGBTQ+, è tempo di pensare al nuovo aggiornamento.

Come riportato anche da Wccftech, Guerrilla Games ha rilasciato l'aggiornamento 1.23 di Horizon Forbidden West, che contiene alcune correzioni molto richieste dai giocatori, oltre a numerosi miglioramenti.

Dopo la patch 1.22 della scorsa settimana per l'espansione Burning Shores, è quindi arrivato un altro aggiornamento per il sequel di Zero Dawn.

Secondo il team di sviluppo, questa nuova patch risolve alcuni dei problemi più richiesti, tra cui una correzione per la missione principale "Seguire Seyka nella torre" e l'attività Aerial Capture: Nord.

Ma non solo: il nuovo aggiornamento contiene anche diverse correzioni per missioni principali e missioni secondarie, tra cui un fix per la missione principale "To the Burning Shores", relativo a un problema legato alle macchine che bloccava la progressione all'interno del gioco.

Oltre alle correzioni per le missioni principali, le missioni secondarie e le attività del mondo di gioco, questo nuovo aggiornamento include anche correzioni per le armi, le macchine, alcune abilità, l'interfaccia utente e diversi crash.

Inoltre, questa patch ottimizza gli asset artistici del gioco e migliora l'audio e la grafica. Vi consigliamo di leggere le note complete della patch a questo indirizzo.

