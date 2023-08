Marvel's Spider-Man 2 spaventa gli sviluppatori: ha già causato almeno un rinvio

Negli ultimi anni siamo stati abituati ad assistere a diversi rinvii videoludici, di cui ve ne abbiamo anche segnalato una lista lunghissima in un articolo dedicato [aggiornato all'1 agosto, ndr]: spesso i fan hanno avuto il sospetto che alcuni giochi potessero aver scelto di farsi da parte in seguito a release importanti, e possiamo confermare che per Marvel's Spider-Man 2 è assolutamente corrispondente alla verità.

L'ultima avventura dell'Uomo Ragno (potete prenotarla su Amazon) è infatti particolarmente attesa dai fan PlayStation e rappresenta una release da tenere d'occhio, considerato l'enorme successo ottenuto dal primo gioco di Peter Parker.

Advertisement

E negli scorsi giorni è arrivata l'ufficialità di un altro rinvio: parliamo naturalmente di Alan Wake 2, che ha deciso di posticipare l'uscita solo di qualche giorno.

Una scelta che era stata giustificata anche dalla volontà di lasciare che gli utenti abbiano più tempo per godersi i loro giochi preferiti: in un'intervista rilasciata a IGN US, Sam Lake ha confermato che si riferiva in particolar modo proprio a Marvel's Spider-Man 2, confermando i sospetti di molti fan.

«Beh, stavamo guardando quella settimana e tutti i giochi eccezionali, giganti ed eccezionali che stanno uscendo, Marvel's Spider-Man 2 e tutto il resto, ed abbiamo pensato che, beh, non dovremmo scontrarci testa a testa. Possiamo semplicemente spostarlo di qualche giorno!».

Insomma, Alan Wake 2 ha letteralmente deciso di "scansarsi" di fronte a quello che si preannuncia già essere uno dei bestseller dell'anno: l'augurio di Remedy è qualche giorno in più sia sufficiente per convincere gli utenti a dare una chance anche alla loro ultima fatica.

Vedremo se la strategia funzionerà, anche se occorre ricordare che i giochi in uscita ad ottobre sono davvero troppi perché un normale utente possa provarli tutti: potete vederli voi stessi nella nostra sezione dedicata.

Ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile solo in versione digitale: scelta giustificata dalla volontà di tenere il prezzo più basso e di poter aggiornare la release senza troppe preoccupazioni.

Una decisione che, tuttavia, potrebbe non aiutare Remedy in termini di visibilità per uno scontro "spaventoso" con Marvel's Spider-Man 2, come dimostrato dalla decisione di fargli più spazio.