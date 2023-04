Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe dire sì al Multiverso grazie a una feature next-gen

Marvel’s Spider-Man 2 è uno dei titoli più attesi tra quelli in uscita su console PlayStation 5, visto che a quanto pare il gioco potrebbe includere una feature di nuova generazione già vista in un titolo Sony.

Dopo lo spin-off dedicato a Miles Morales (che trovate su Amazon), Spidey è infatti pronto a tornare in grande stile in un sequel che promette di essere davvero imperdibile per tutti i fan dell’Arrampicamuri.

Dopo l’ultimo spot pubblicitario di Marvel’s Spider-Man 2 andato in onda sulle reti australiane, il gioco è però sparito dai radar, con la speranza di poterlo rivedere al più presto.

Ora, al netto del fatto che l’attore di Venom potrebbe aver anticipato quando uscirà, sembra che Marvel’s Spider-Man 2 includerà il sistema di transizione tra i mondi visto nell’ultima avventura su PS5 di Ratchet e Clank.

Come riportato anche su Reddit, stando a quanto riferito dall’insider “HipHop Gamer”, Insomniac Games avrebbe infatti intenzione di portare il concetto di Multiverso all’interno della nuova avventura di Spider-Man.

Ispirandosi a quanto visto con Ratchet & Clank Rift Apart, il cosiddetto “World Shifting” potrebbe infatti essere incluso anche nel gioco dedicato a Peter e Miles.

Ciò aprirebbe di fatto alla possibilità di interagire con un vero e proprio Multiverso (senza tempi di caricamento), un concetto che i fan di Spidey hanno imparato a conoscere fin troppo bene negli ultimi anni, specie coi film Spider-Man No Way Home e il prossimo Spider-Man Across the Spider-Verse.

I CAN CONFIRM! #SpiderMan 2 From The Legendary @insomniacgames Will Feature And Build Upon The#RatchetAndClank World Shifting.

Meaning Get Ready For The Next Level Of What A Multi-Verse Looks Like In #gaming

Also GRAPHICALLY & GAMEPLAY Wise This Is Thee Most Open And Fluid…

— HOT97 | HipHopGamer | AMD | PLITCH | THE G.O.A.T. (@HipHopGamer) April 11, 2023