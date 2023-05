Marvel's Spider-Man 2 e la tuta simbionte: «Abbiamo analizzato la dipendenza nelle persone»

Marvel's Spider-Man 2 si è mostrato nuovamente nel corso del PlayStation Showcase, mettendo in mostra la tuta simbionte indossata dal protagonista.

Dopo il primo episodio (che trovate su Amazon) e lo spin-off dedicato a Miles Morales, il sequel promette infatti grandi cose.

Il gioco metterà in scena un gran numero personaggi dell'universo di Spidey, tra cui un Venom potenzialmente molto diverso rispetto al passato.

Ora, mentre i fan di vecchia data sperano che Insomniac ricrei un momento iconico del cartone animato di Spider-Man degli anni '90, è Yuri Lowenthal a parlare del gioco nello specifico.

L'attore di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 ha dichiarato di aver studiato «i comportamenti legati alla dipendenza» durante la preparazione delle scene della tuta simbionte.

Come rivelato durante la recente apparizione dell'attore al MomoCon 2023 (via GamesRadar), Lowenthal e il team di Insomniac hanno lavorato molto per dare una nuova personalità a Peter Parker quando indossa la tuta del simbionte in Marvel's Spider-Man 2.

«Abbiamo lavorato molto, molto duramente, come team, per trovare la cosa giusta», rivela Lowenthal, «questo perché a volte sembrava comico quando, sai, mi infuriavo».

E ancora: «Abbiamo analizzato la dipendenza nelle persone e quali sono i loro comportamenti», continua Lowenthal.

Riferendosi ai suoi ruoli precedenti, l'attore ha parlato del periodo in cui ha doppiato Sasuke di Naruto: «Prima di iniziare a fare Sasuke, avevo interpretato solo giovani eroi coraggiosi a cui non era successo nulla di male. Quindi, per ribaltare la situazione, ho dovuto scavare un po', ma in generale sono un ragazzo felice».

Al momento in cui scriviamo, stiamo ancora aspettando una data di uscita per Marvel's Spider-Man 2, la quale sarà in ogni caso svelata presto.

Restando in tema, settimane fa anche il boss PlayStation Jim Ryan si è espresso in modo entusiasta sul nuovo gioco dedicato a Spidey, rivelando che si tratta di una produzione realizzata «senza compromessi».

Se invece volete recuperare tutto ciò che è stato mostrato al PlayStation Showcase, non perdete il nostro ricco recap.