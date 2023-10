Marvel's Spider-Man 2, molte copie fisiche non funzionano

Il day one tanto atteso di Marvel's Spider-Man 2 è arrivato, ma per qualche giocatore è decisamente più infelice del solito perché alcune copie fisiche spedite in questa giornata stanno arrivando danneggiate.

Non sappiamo se al momento anche store come Amazon, in cui trovate il titolo di Insomniac, stiano incappando in questo disservizio.

Advertisement

I giocatori hanno avuto anche l'occasione di celebrare il day-one, per così dire, con i cereali da collezione a tema il cui prezzo è decisamente impegnativo anche per una colazione da veri fan dell'Uomo Ragno.

Una colazione, come riporta The Gamer, è andata decisamente di traverso a qualcuno.

Stanno arrivano molte segnalazioni relative allo stesso problema: i giocatori che hanno acquistato Marvel's Spider-Man 2 in edizione fisica non riescono ad installare il gioco sulla console.

Come sapete, infatti, ormai anche i videogiochi in edizione fisica richiedono un grande aggiornamento di qualche tipo o l'installazione nella console, e non completando questi procedimenti non è possibile di fatto iniziare a giocare.

Secondo chi ha effettuato le segnalazioni, l'installazione arriva al 36% per poi bloccarsi irrimediabilmente. Disinstallare e riavviare il download non sembra essere una soluzione efficace, perché in ogni caso il blocco arriva sempre allo stesso punto.

Visto che il problema non si sta presentando con chi ha acquistato Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation Store, la community è giunta alla conclusione che si tratta di un problema legato proprio alle edizioni fisiche.

Nonostante le tante segnalazioni apparse in rete, non c'è ancora una soluzione efficace per riuscire ad aggirare il problema. Di fatto, chi ha acquistato il titolo in edizione fisica non può avviare il gioco in nessun modo.

Nel momento in cui scriviamo non c'è stata ancora una risposta da parte di Insomniac, ma non dubitiamo che lo sviluppatore possa mettersi subito al lavoro per trovare una soluzione e spiegare l'origine di questo fastidioso problema.

Insomniac ha invece risposto alla polemica relativa sulla longevità di Marvel's Spider-Man 2, spiegando la sua visione relativamente al tema.