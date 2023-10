Marvel's Spider-Man 2, ecco i cereali per festeggiare il day-one (ma il prezzo non vi piacerà)

La febbre da Marvel's Spider-Man 2 impazza e sta per essere sfogata con il day one, fissato per il 20 ottobre prossimo. I fan potrebbero iniziare a celebrare con una bella colazione a tema con i cereali ufficiali... che costano $70.

Praticamente come il gioco stesso, come potete vedere tramite Amazon nella sua versione PS5.

Effettivamente non è la prima volta che il mondo dei videogiochi offre bonus culinari di questo tipo, perché anche Age of Empires aveva celebrato un importante anniversario con una scatola di cereali a tema.

E, vista l'importante di Marvel's Spider-Man 2 nel panorama videoludico, non poteva mancare una iniziativa del genere anche per il titolo di Insomniac in esclusiva PS5.

Prodotti da Wheaties, i cereali arrivano ovviamente in edizione limitata con scorte che si esauriranno sicuramente presto visto che ci saranno solamente 2mila copie in commercio.

Ogni scatola con due facce, che riportano i volti mascherati in primo piano di Miles Morales e Peter Parker, contengono una copia del fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2, che racconta cosa hanno fatto Miles, Peter e Mary Jane negli anni che sono trascorsi tra i vari capitoli videoludici.

Attraverso PlayStation Stars, il programma fedeltà di PlayStation, ogni confezione in edizione limitata includerà anche un codice voucher PSN riscattabile per un esclusivo oggetto da collezione digitale della confezione che potrà essere esposto in una varietà di vetrine sull'app PlayStation su dispositivi mobili.

La scatola di cereali Wheaties di Marvel's Spider-Man 2 in versione "normale" costa $45, ma potrete acquistarla anche con una custodia acrilica personalizzata (ancora più limitata perché presente in sole 500 copie) al prezzo di $70.

La vostra colazione vale questo prezzo? Sicuramente è inferiore a quello che le scatole avranno una volta che finiranno in giro per il mondo vittima dei reseller, che le venderanno a prezzi esorbitanti su eBay e similari.

Mentre aspettate il vostro pacco di cereali potete recuperare la nostra recensione, dove vi avevamo detto che «questo secondo capitolo riesce a migliorare sostanzialmente tutti gli aspetti di gioco, reiterando però alcuni degli errori ancora irrisolti dopo ben cinque anni.»