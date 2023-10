Spider-Man 2 costa troppo e dura poco? Risponde Insomniac

Marvel's Spider-Man 2 è finalmente arrivato e, come spesso capita in questi casi, arrivano le polemiche da parte dei giocatori, stavolta relative alla longevità.

Il titolo di Insomniac (che trovate su Amazon) non propone un'avventura gigantesca come il suo predecessore, e questo non è andato giù ai fan dell'Arrampicamuri che stavano aspettando di svolazzare per New York per centinaia di ore, a quanto pare.

La polemica era partita già qualche settimana fa, quando un giocatore aveva twittato di aver ottenuto il trofeo di Platino di Marvel's Spider-Man 2 in 30 ore, creando scompiglio.

Ora, con il titolo che è sugli scaffali virtuali e digitali, Insomniac ha voluto rispondere dicendo la sua sul fatto che la sua ultima produzione possa essere troppo costosa o meno per la sua durata (tramite Eurogamer).

Il direttore creativo di Insomniac, Bryan Intihar, è intervenuto su questo aspetto e ha affermato che Spider-Man 2 "ne vale assolutamente la pena" rispetto al prezzo:

«Per noi, tutto dipende dall'esperienza che vogliamo offrire con la qualità che vogliamo raggiungere. Ovviamente, c'è un certo livello di, "Ehi, qualcuno spenderà così tanti soldi per un gioco", quindi vogliamo dare loro l'esperienza che ne vale la pena.»

Intihar ha concluso l'intervista dicendo che "non importa quanto sia lungo" il gioco di Insomniac, ma che è compito dello sviluppatore assicurarsi che "vale quei soldi, vale quell'investimento".

Insomma, non importa la longevità del gioco ma l'importante è che sia un'esperienza che valga la pena di essere vissuta.

Sul tema è intervenuta di recente anche Remedy che, proprio per lo stesso motivo, ha deciso di rendere Alan Wake 2 il gioco più lungo che il team abbia mai prodotto, così da invogliare i giocatori all'acquisto.

Per chi si sta per buttare all'interno del gioco già da oggi, speriamo senza badare alle polemiche sulla longevità, ricordatevi di scaricare tutti gli aggiornamenti.