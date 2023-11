Marvel's Spider-Man 2, il 90% dei dialoghi di Venom è stato tagliato

Uno dei motivi per cui molti fan non vedevano l'ora di mettere le mani su Marvel's Spider-Man 2 è indubbiamente la presenza di Venom, il celebre antagonista e antieroe contro cui l'Uomo Ragno si è spesso dovuto scontrare nei suoi fumetti.

Il sequel realizzato da Insomniac (che trovate su Amazon) ha però proposto una versione alternativa del celebre simbionte, coerente con la narrazione costruita già nella precedente esclusiva PlayStation.

Eppure, giocando a Marvel's Spider-Man 2 c'è sempre stata la sensazione che ci sia stato poco spazio per uno dei personaggi più amati dei fumetti: quella che avrebbe dovuto essere un'epica battaglia finale ha finito per deludere molti appassionati, proprio per il poco spazio concesso.

Il sospetto della community, soprattutto guardando gli artwork originali, era che il simbionte avrebbe dovuto occupare molto più spazio nella trama, stando ai piani iniziali.

Un indizio che sembrerebbe essere confermato anche dal suo stesso interprete: ComicBook segnala infatti che Tony Todd, l'interprete di Venom nell'esclusiva PlayStation, ha confermato in una convention dedicata ai fumetti di aver registrato molti più dialoghi per il simbionte.

Tuttavia, per motivi che non sono ancora del tutto chiari, Insomniac avrebbe deciso di tagliarne addirittura il 90%: secondo l'attore, solo il 10% delle frasi effettivamente registrate sarebbe stato inserito all'interno di Marvel's Spider-Man 2.

Tra questi dialoghi ve ne sarebbero anche alcuni legati a Miles Morales: pare infatti che, in una versione iniziale della storia, Peter Parker non avrebbe dovuto essere l'unico a subire gli effetti del simbionte.

In ogni caso, la quantità di dialoghi tagliati sembra davvero esagerata: che Venom sia davvero stato così ridimensionato rispetto ai piani iniziali? E, a questo punto, come avrebbe dovuto svolgersi davvero la trama?

Queste rivelazioni faranno anche inevitabilmente interrogare i fan su quali saranno i piani per il simbionte in futuro: magari è previsto un DLC a tema, o addirittura un intero spin-off dedicato a Venom, già suggerito dalla stessa Insomniac.

Siamo certi che i fan vorrebbero poter interpretare più a lungo l'antieroe, come dimostrato dalla popolarità di uno specifico bug a tema, sfortunatamente già patchato dagli sviluppatori. Per il momento, tuttavia, non vi è ancora nulla di ufficiale.