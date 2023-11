Marvel's Spider-Man 2, i fan se la prendono di nuovo con Mary Jane

Nonostante il successo di Marvel's Spider-Man 2 sembra che i fan non siano mai contenti del titolo di Insomniac Games e, ancora una volta, se la prendono con Mary Jane Watson.

Il comprimario dell'avventura, nonché storico interesse amoroso dell'originale amichevole Uomo Ragno di quartiere protagonista di Spider-Man 2 (lo trovata su Amazon), era stata già presa di mira prima dell'uscita del titolo per via del suo aspetto fisico.

Advertisement

Non appena si è visto il modello di Mary Jane nel gioco è scattata subito l'inutile polemica, con i giocatori pronti a denigrare il modo in cui Insomniac ha immaginato la nuova MJ (che però sembra essere la stessa di sempre secondo il team).

Sembrava che i giocatori potessero essersi finalmente placati dopo aver visto i numeri esorbitanti raccolti dal loro videogioco preferito, ma a quanto pare non è così. Stavolta, se non altro, non si tratta dell'aspetto fisico di Mary Jane.

Come riporta Kotaku, infatti, ora i giocatori ce l'hanno con il suo setup da podcaster.

Ad un certo punto MJ decide di intraprendere un suo podcast come nuova fase della carriera da reporter e, come chiunque intraprenda questo percorso, all'inizio è normale iniziare con dei mezzi un po' di fortuna. Molti fan però hanno fatto notare tutte le imperfezioni tecniche del setup di MJ.

Effettivamente, dalle immagini che vediamo all'interno di Marvel's Spider-Man 2, Mary Jane sta registrando la sua voce direttamente in un microfono montato su un treppiede senza filtro anti-pop, che ormai è il minimo per un podcaster emergente anche con soluzioni economiche.

C'è chi però è andato più sul tecnico, anche notando che Mary Jane pubblica i suoi contenuti senza un minimo di editing, un altro errore fondamentale anche per un podcaster amatoriale.

Speriamo che in un eventuale Spider-Man 3 possa investire per migliorare il suo setup.

E chissà se i giocatori avranno da ridire anche su Matt Murdock, conosciuto anche come Daredevil per le strade di Hell's Kitchen, se e quando Insomniac Games si deciderà ad annunciare il suo ingresso all'interno di Marvel's Spider-Man 2.