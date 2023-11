Marvel's Spider-Man 2 è una «grande hit» per Sony: ecco i "super" numeri

Nelle scorse si è svolto il consueto report finanziario di fine trimestre in casa Sony: un'opportunità che è servita non solo per aggiornarci sui risultati ottenuti da PS5 in questo periodo — molto importanti, come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia dedicata — ma anche per discutere dell'ultima attesissima esclusiva next-gen rilasciata nelle scorse settimane.

Ci riferiamo ovviamente a Marvel's Spider-Man 2, l'ultima produzione di Insomniac dedicata a uno dei più amati supereroi di sempre (lo trovate su Amazon) e che ha già conquistato il cuore di milioni di fan.

Il debutto della seconda avventura di Peter Parker è stato prevedibilmente entusiasmante, arrivando perfino a far realizzare un nuovo record per i PlayStation Studios.

Se al lancio aveva dunque piazzato 2 milioni e mezzo di copie, fino al 30 ottobre questi numeri sono addirittura raddoppiati: come segnalato da TechRaptor, il CFO e COO Hiroki Totoki ha infatti confermato che Marvel's Spider-Man 2 ha già superato il traguardo dei 5 milioni.

Un bottino che ha già reso il secondo capitolo videoludico di Spider-Man, per usare le parole dello stesso Totoki, una «grande hit» per Sony, dimostrando ancora una volta l'importanza di questa IP per le esclusive di casa PlayStation.

Considerando che il debutto di Marvel's Spider-Man 2 è arrivato lo scorso 20 ottobre, e tenuto conto che questi dati tengono in considerazione le vendite fino al 30 ottobre, significa che sono state vendute 5 milioni di copie in poco più di una settimana.

Indubbiamente, l'avventura di Peter Parker e Miles Morales è destinata a restare nella storia di PlayStation: un bottino ancora più impressionante se si considera che si tratta di un'esclusiva PS5 e che, a differenza di altre importanti produzioni dei PlayStation Studios, non è stata resa disponibile su PS4.

Chissà dunque che l'era dei titoli "cross-gen" non possa davvero essere ormai prossima alla fine. In attesa di capire se potrà battere nuovi record, Insomniac ha già svelato chi sarà il protagonista del prossimo capitolo.