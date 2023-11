Quale sarà l'eroe principale di Marvel's Spider-Man 3? Arriva la risposta

Marvel's Spider-Man 2 è ormai tra noi, ma a quanto pare Insomniac ha rivelato qual è lo Spider-Man principale della sua saga.

Senza contare anche Venom, il protettore letale di cui abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato.

Senza contare anche Venom, il protettore letale di cui abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Insomniac Games ha confermato quale dei suoi due Spider-Men sarà il principale eroe da ora in avanti, in seguito agli eventi visto alla fine di Marvel's Spider-Man 2.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul finale del gioco. Proseguite a vostro rischio.

La conclusione del sequel non solo rende chiaro quale dei due Spidey sarà il principale protettore di New York City, ma lascia anche intendere che altre persone potrebbero vestire i panni del personaggio.

Dopo aver lottato con la sua identità a causa dell'influenza del simbionte per gran parte del gioco, Spider-Man 2 si conclude con Peter Parker che si ritira dalle scene e si concentra sulla creazione della Emily-May Foundation.

Ciò lascia a Miles Morales il compito di essere l'unico Spider-Man di New York per un po', il che viene confermato quando si lancia all'azione mentre Peter rimane a casa con MJ.

Anche se si tratta di una conclusione abbastanza definitiva che rende chiaro che Peter prenderà le distanze dai futuri giochi di Spider-Man, il direttore narrativo di Spider-Man 2, Ben Arfmann, e lo scrittore Brittney Morris hanno ampliato ulteriormente la conclusione in un'intervista recente con Gizmodo.

«È sempre sembrato molto naturale, e penso che tutti noi collettivamente abbiamo pensato che sarebbe successo. Per me, questo mostra un grande cambiamento per Miles; all'inizio del gioco lo vediamo lottare per capire cosa vuole fare nella vita. Alla fine, avevamo Miles che portava il peso di salvare la città e portava anche Pete quando Pete non era abbastanza forte da portare se stesso in vari momenti».

Detto questo, il fatto che Miles sia considerato il "principale" Spider-Man in futuro non significa che Peter non indosserà mai più il costume abbandonando le sue responsabilità.

Del resto, Chameleon ha giurato vendetta nei confronti di Parker in memoria di Kraven, quindi sembra molto improbabile che Peter non torni nell'universo di Insomniac.

Chissà se lo rivedremo in un DLC o in un terzo capitolo, visto che di recente Insomniac ha parlato di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, il buon Parker potrebbe apparire anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom.