Spider-Verse, Insomniac potrebbe essere al lavoro sul gioco

Marvel's Spider-Man 2, l'ultima produzione di Insomniac dedicata a uno dei più amati supereroi di sempre, è stata un successo.

Il gioco (lo trovate su Amazon) ha infatti ampiamente conquistato il cuore di milioni di fan.

Il debutto della seconda avventura di Peter Parker è stato prevedibilmente entusiasmante, arrivando perfino a far realizzare un nuovo record per i PlayStation Studios.

Ora, dopo l'attacco hacker ai danni di Insomniac avvenuto nelle scorse ore, sembra proprio che sia trapelato un progetto top secret dedicato allo Spider-Verse.

Come riportato anche dal leaker IdleSloth, infatti, il team di Spider-Man avrebbe in mente un titolo dedicato al Multiverso dell'Arrampicamuri.

Nel documento trafugato, infatti, si menziona Miles Morales, Spider-Man 2, un gioco chiamato RCE, Spider-Man 3 e un altro gioco chiamato "Spider-???".

Una parte di un documento sembra una scheda personale di un dipendente, e nell'immagine si può leggere la riga "supporto aggiuntivo per Spider-Verse".

Per chi non lo sapesse, Across The Spider-Verse è il sequel di Spider-Man: Into The Spider-Verse, uscito nel 2018. Il film vede Miles Morales fare squadra e confrontarsi con diverse varianti di Spidey in un'avventura che attraversa il multiverso.

Spider-Man: Across The Spider-Verse è arrivato nelle sale il 2 giugno e farà parte dell'universo di Spider-Man targato Sony, ma con riferimenti al MCU.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni, quindi non sappiamo se è effettivamente nei piani un gioco dedicato allo Spider-Verse. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, cosa che ci auguriamo.

Insomniac ha in ogni caso già svelato chi sarà il protagonista del prossimo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri.

Ma non solo: una coppia di sviluppatori che ha lavorato a Marvel's Spider-Man 2 ha di recente parlato della possibilità di vedere il terribile Carnage in un futuro episodio.

Questo, senza escludere neppure che Spider-Man e compagnia potrebbero apparire anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom.