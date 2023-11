Carnage potrebbe debuttare in Marvel's Spider-Man 3

Marvel's Spider-Man 2 è disponibile ormai da diverse settimane, ma a quanto pare già si pensa al futuro della saga Insomniac.

Il gioco (che trovate su Amazon) si è infatti rivelato davvero imperdibile per ogni fan di Spidey che si rispetti.

Senza contare che Venom, il protettore letale di cui abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato, ha fatto il suo trionfale debutto.

Ora, dopo che Insomniac ha confermato quale sarà lo Spider-Man principale della saga da ora in avanti, sono emerse anche le prime idee per un eventuale ingresso di Carnage.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, una coppia di sviluppatori che ha lavorato a Marvel's Spider-Man 2 ha parlato della possibilità di vedere Carnage in un futuro episodio.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul finale di del gioco. Proseguite a vostro rischio.

Nella conclusione di una delle missioni secondarie di Marvel's Spider-Man 2, Cletus Kasady fa la sua comparsa e acquisisce il simbionte che nei fumetti lo trasforma in Carnage.

Anche se Carnage stesso non si è visto in Spider-Man 2, il direttore narrativo di Insomniac, Ben Arfmann, ha dichiarato a io9 che lo studio sarebbe interessato a includerlo in qualche modo.

Tuttavia, con Marvel's Spider-Man 2, la sceneggiatrice Brittney Morris ha notato che era importante per Insomniac concentrarsi su Peter, Miles e Venom.

«Fin dall'inizio, sapevamo che volevamo raccontare una grande storia su Venom. Qualsiasi cosa avrebbe distolto da ciò non era di nostro interesse, ma allo stesso tempo siamo grandi fan di Carnage e Cletus Kasady», ha detto Arfmann.

«Non volevamo privare quella storia di ciò che le spettava. Almeno in questo gioco, siamo riusciti a introdurre la nostra versione di Cletus e a lavorare anche sulla relazione tra Peter e Yuri Watanabe, ora diventata Wraith. Se ci immergeremo nella trama di Carnage, vogliamo assicurarci di dedicarle tutto ciò che merita.»

E ancora: «Per questo gioco, le nostre priorità erano principalmente su Pete e Miles, assicurandoci di mostrarli come eroi in crescita dall'inizio alla fine, e di fare anche una storia su Venom a modo nostro», ha aggiunto Morris. «Avevamo anche diversi cattivi che meritavano di avere il loro tempo sullo schermo, e non volevamo renderli unidimensionali: volevamo davvero dare loro motivazioni e desideri. Per fare tutto questo in modo significativo e una buona esperienza per i giocatori, serviva tempo.»

Chissà se vedremo Carnage in un DLC o in un vero e proprio terzo capitolo, visto che di recente sempre Insomniac ha parlato di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, il simbionte color rosso sangue potrebbe apparire anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom.