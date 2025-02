Marvel Rivals sta mettendo in pericolo gli utenti PC e PS5

Le piattaforme online sono sempre pericolose e hanno bisogno di attenzione, e tra queste sembra esserci Marvel Rivals che ha una falla molto grave.

Questo è quello che riporta un esperto di cybersercurity, tramite Gameranx, che ha scoperto una grave falla di sicurezza all'interno del codice di gioco.

L'exploit descritto permette ad eventuali malintenzionati di accedere ai dispositivi dei giocatori su PC e PlayStation 5.

Il problema risiede nel sistema di hotfix utilizzato dagli sviluppatori, che sfrutta l’esecuzione remota di codice (remote code execution o RCE) senza verificare se i comandi provengano effettivamente dal server ufficiale.

Questa è la spiegazione più o meno comprensibile, che potete trovare per interno in alcuni dei video pubblicati dall'hacker Shalzuth:

Inoltre, il gioco concede privilegi di amministratore per il sistema anti-cheat, rendendo ancora più semplice per un hacker prendere il controllo del dispositivo.

Shalzuth ha dimostrato la vulnerabilità, eseguendo script dannosi sul proprio laptop e sulla sua PS5 mentre è connesso alla stessa rete Wi-Fi. Nel contempo ha anche segnalato il problema a NetEase attraverso diversi canali, nella speranza che l'azienda prenda provvedimenti.

Marvel Rivals è un gioco molto popolato per via della grande fama dei personaggi che propone, e una falla nella sicurezza del genere potrebbe fare danni davvero importanti su tantissime persone.

Parlando di persone malintenzionate, il team di sviluppo sta lavorando duramente anche per bloccare le scorribande dei cheater, che di recente hanno creato problemi e situazioni scomode sul campo di battaglia dello shooter di NetEase.

Alcuni di questi, non relativi a cheater, sono stati legati a Scarlet Witch che sta facendo sfaceli all'interno delle partite quotidiane di Marvel Rivals.

Nel frattempo arrivano anche delle novità in generale per il gioco. Dopo un po' di tempo dall'uscita, infatti, sembra che stiano per arrivare i tanti attesi primi eventi PvE.