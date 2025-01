Marvel Rivals dice basta ai cheater con una novità importante

Come purtroppo accade con la maggior parte dei videogiochi multiplayer disponibili sul mercato, anche Marvel Rivals ha dovuto fare i conti con la crescente piaga dei cheater, sempre pronti a falsare match competitivi.

NetEase Games ha già dimostrato in più occasioni di voler fare tutto ciò che è in suo potere per fermare questo fenomeno, facendo esordire una novità molto interessante per rassicurare gli utenti più preoccupati.

Come segnalato da Dexerto, gli sviluppatori hanno infatti deciso di aggiungere una schermata apposita nel caso vengano segnalati cheater in partita, che interromperà immediatamente il match con la seguente scritta:

«Il cheater è stato punito e il match sarà invalidato, non verrà registrato nulla nella pagina della carriera».

Potete visualizzare la schermata in questione al seguente indirizzo, condivisa su X sul profilo del leaker RivalsInfo.

Il nome dell'imbroglione in questione non verrà reso noto, ma è probabile che i giocatori che si ritrovino ad affrontarli probabilmente capiranno da soli chi è stato ad attivare cheat in partita.

Una schermata che serve sicuramente a far sapere alla community che i sistemi anti-cheat funzionano e che gli sviluppatori monitorano attentamente le segnalazioni, provando a garantire il più possibile che i match competitivi rimangano corretti.

La novità sta già trovando consensi tra i fan, che hanno elogiato sui social NetEase Games per la loro costante attenzione ai feedback, al punto che diversi giocatori vorrebbero vedere implementate queste schermate anche su altri videogiochi competitivi.

E sebbene c'è anche chi vorrebbe un vero e proprio "Name and Shame", ovvero che le schermate ci svelino anche il nome dell'imbroglione bannato, l'approccio adottato va sicuramente sulla giusta strada per conquistare a lungo la fiducia degli utenti.

Ricordiamo che Marvel Rivals lancerà proprio a partire da oggi una nuova modalità speciale, grazie allo Spring Festival pensato per celebrare il Capodanno Lunare.

Continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine per tutte le eventuali novità future più importanti: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri gadget preferiti Marvel su Amazon.