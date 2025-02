Marvel Rivals sarebbe quasi pronto per il primo evento PvE

Sembra che Marvel Rivals si stia preparando a fare le gioie di chi vuole divertirsi senza doversi necessariamente mettere alla prova contro altri giocatori, ma solo collaborando in eventi PvE.

Fin da prima del lancio del free-to-play erano emerse possibilità sull'arrivo di una modalità a tema, con i presunti piani previsti solo per un eventuale aggiornamento nel corso del 2025, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe non mancare poi così tanto.

Come segnalato infatti da VideoGamer, pare infatti che nei file interni di Marvel Rivals sia già presente una creatura simile ad un Kraken, con tanto di animazioni di attacco e di morte.

L'utente Reddit Hollowknightpro, che ha condiviso il tutto in un post che vi allegheremo qui di seguito, sottolinea che probabilmente si tratta solo di file temporanei: è infatti un asset acquistabile nei relativi store, probabilmente implementato solo per sperimentare con specifiche meccaniche di gioco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il modello del boss, sebbene sia temporaneo, farebbe comunque sospettare che l'avversario in questione possa essere Monstro, un villain legato alle avventure di Namor e che, all'interno di Marvel Rivals, viene spesso citato nella lore di Luna Snow.

L'ipotesi è che si possa trattare di un evento PvE legato ad un attacco di Atlantide, che porterebbe i giocatori ad allearsi per respingere questa pericolosissima minaccia.

Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, dato che i piani possono sempre cambiare in corsa e che non esiste alcun tipo di annuncio ufficiale, ma una modalità PvE aiuterebbe a garantire la varietà necessaria per conquistare anche i fan più occasionali.

In ogni caso, non ci sono più dubbi sul fatto che Marvel Rivals sia l'hero shooter del momento: il suo successo ha praticamente annullato Overwatch 2 su Steam, con Blizzard che dovrà ingegnarsi per riuscire a contrastare questo concorrente agguerrito.

Se le vostre partite competitive vi hanno fatto venire voglia di recuperare prodotti dedicati ai vostri supereroi Marvel preferiti, potete consultare l'ampio catalogo di Amazon, supportando allo stesso tempo il nostro lavoro.