Marvel Rivals, i fan chiedono la cross-progression: «Stiamo cercando una soluzione»

Il lancio di Marvel Rivals è stato estremamente positivo, ma non mancano i problemi all'interno del titolo di NetEase e tra questi c'è la mancanza della cross-progression.

Considerato che si tratta di un titolo free to play che può essere giocato su più piattaforme, sarebbe stato ottimo poter spostare il proprio account e giocare ovunque come accadeva in Overwatch (lo trovate su Amazon).

Tuttavia la cross-progression non è presente all'interno di Marvel Rivals e, stando alle parole del team di sviluppo, non arriverà molto presto (tramite Kotaku).

Sebbene il gioco permetta il cross-play tra PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, al momento non è possibile trasferire i progressi tra queste piattaforme come accade nella totalità di videogiochi del genere.

Gli sviluppatori di NetEase Games, tuttavia, non hanno dimenticato questa necessità e stanno lavorando per implementarla al più presto. Lo spiega Guangyun Chen, direttore creativo di Marvel Rivals:

«La cross-progression coinvolge molte regole specifiche per ogni piattaforma. Stiamo ancora analizzando la situazione e cercando una soluzione. Una volta che il team sarà pronto e avremo trovato la risposta, lo comunicheremo immediatamente ai giocatori.»

Un vero peccato per Marvel Rivals che sta riscuotendo tantissimo successo e che, se riuscisse a sistemare almeno queste mancanze, potrebbe sicuramente puntare a qualcosa di più.

Non che sia l'unico problema della produzione, anzi. Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, «Marvel Rivals è un hero shooter solido, senz’altro divertente, ma che nasconde un’identità segreta da videogioco stantio dietro alla maschera di un’estetica indubbiamente fresca ed efficace.»

Nel frattempo Marvel Rivals sta comunque tenendo impegnati i fan.

In queste ore è partito l'evento natalizio che, curiosamente, copia anche un altro famoso e ottimo sparatutto. Il tutto mentre il team di sviluppo sta lavorando comunque ad altre funzionalità apparse altrove, proprio per rendere l'esperienza di gioco il più positiva possibile.