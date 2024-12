Marvel Rivals copierà la Coda Ruoli da Overwatch? Il director fa chiarezza

Marvel Rivals si è ormai imposto come uno dei nuovi free-to-play di riferimento, accontentando non solo i fan dei supereroi ma anche chi era recentemente rimasto insoddisfatto dagli ultimi aggiornamenti di Overwatch 2.

Tra le ragioni del suo successo ci sono infatti numerose somiglianze con l'hero shooter di casa Blizzard, al punto che l'ex boss Mike Ybarra lo aveva addirittura accusato di essere un clone — prima di pentirsene e cancellare il messaggio.

Ma il solo fatto che siano così somiglianti non significa che NetEase Games debba "copiare" proprio tutto ciò che ha fatto Blizzard in passato, dato che Marvel Rivals possiede comunque alcuni elementi di originalità che mirano principalmente a un pubblico casual.

Anche per questo motivo non sembra esserci alcuna intenzione di imitare la "Coda Ruoli" per le modalità competitive, funzionalità che di fatto su Overwatch 2 limita il sovrabbondare di unità offensive incoraggiando a giocare anche i ruoli di supporto.

In un'intervista rilasciata a Dot Esports, il creative director Guangyun “Guangguang” Chen ha spiegato di non voler introdurre la Coda Ruoli per incoraggiare gli utenti a giocare come meglio credono, spingendoli a pensare loro stessi alle migliori combinazioni per il team:

«Vogliamo che gli utenti possano godersi un'esperienza Marvel in cui siano liberi di scegliere ciò che desiderano. [Fin dalla closed beta] il tutto è stato razionale e in linea con le nostre aspettative. Nelle recenti partite competitive abbiamo notato tante diverse composizioni emergenti: vorremmo continuare a monitorarle e vedere in che modo impattano sul nostro gioco».

Lo staff di Marvel Rivals non vuole dunque imporre alcun tipo di paletto ai suoi giocatori, ma allo stesso tempo sembra pronto a intervenire qualora alcune composizioni di squadre dovessero rivelarsi particolarmente efficaci nelle partite competitive.

Un approccio che, in ogni caso, potrebbe rivelarsi frustrante per chi vorrebbe assicurarsi almeno un guaritore in ogni partita: in tal caso, forse sarebbe meglio non andare nei Ranked in solitaria.

Segnaliamo che su Marvel Rivals è in arrivo una nuova modalità a tempo davvero "colorata", che sembra prendere ispirazione da Splatoon.

