Dopo Overwatch, Marvel Rivals prende spunto anche da Splatoon

Marvel Rivals continua il suo percorso e, dopo aver basato gran parte del suo gameplay su Overwatch, sta per lanciare una nuova modalità di gioco che ricorda decisamente Splatoon.

Lo sparatutto di Nintendo (che trovate su Amazon) ha proposto un gameplay più unico che raro, e il team di sviluppo di Marvel Rivals ha deciso di omaggiarlo, in un certo senso.

A onor del vero non è neanche l'unico, perché anche Square Enix ha basato il suo Foamstars su un'idea molto simile, anche se il titolo ha trovato purtroppo una fine spiacevole di recente.

Marvel Rivals si prepara infatti alle celebrazioni natalizie con il Jeff’s Winter Splash Festival, un’esilarante modalità a tempo limitato che fa il verso a Splatoon.

La modalità vedrà due squadre di quattro giocatori contendersi il controllo di una mappa invernale spruzzando il loro colore di Joyful Splash. Tutti giocheranno nei panni di Jeff, per una modalità di gioco che punta decisamente usl divertimento e sul caso.

Disponibile dal 20 dicembre, l’evento sarà il cuore della Winter Celebration del gioco, promettendo tanto divertimento e sorprese per i fan. L’evento porta con sé anche una serie di skin ed elementi a tema natalizio per Jeff, Groot, Magik e Venom.

Speriamo che le nuove missioni dell'evento siano più abbordabili, visto che quelle che sono presenti in questo momento hanno fatto infuriare i giocatori di recente. Allo stesso modo delle skin, che di recente sono state al centro di molte discussioni nella community per via del prezzo proposto dal team di sviluppo.

Marvel Rivals continua quindi a non inseguire una sua identità, seppure in questo caso solo per un evento a tema. Come abbiamo detto nella nostra recensione, infatti, «è un hero shooter solido, senz’altro divertente, ma che nasconde un’identità segreta da videogioco stantio dietro alla maschera di un’estetica indubbiamente fresca ed efficace.»