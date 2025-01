Marvel Rivals, ecco data e novità della Stagione 1

Marvel Rivals si prepara a lanciare la sua prima stagione ufficiale, Eternal Night Falls, e l'attesa è quasi finita.

L'uscita è fissata per il 10 gennaio alle 10 ora italiana. Il trailer di lancio, seppur privo di gameplay, ci offre uno scorcio cinematografico e narrativo di questa nuova avventura (via GamesRadar).

Protagonisti assoluti saranno i Fantastici Quattro: Mister Fantastic, la Torcia Umana, la Donna Invisibile e La Cosa.

La trama si preannuncia densa e oscura: un'oscurità mistica avvolge New York, con Doctor Strange intrappolato nel Piano Astrale Intrecciato e Dracula, insieme a Doctor Doom, che destabilizzano l'orbita lunare, scatenando un'armata di creature vampiriche.

In questo scenario apocalittico, i Fantastici Quattro si alleano con altri eroi Marvel per affrontare le tenebre con un mix di scienza e coraggio.

Nonostante la mancanza di dettagli sulle abilità dei nuovi eroi, il contesto narrativo sembra promettere un'esperienza intensa.

Si parla inoltre di un diario degli sviluppatori che dovrebbe fornire dettagli sui primi bilanciamenti, tra cui i presunti nerf a Hela e Hawkeye, ritenuti dai fan davvero troppo forti. Tuttavia, queste informazioni rimangono non confermate.

Marvel Rivals (che trovate su Amazon) sembra puntare su un mix esplosivo di azione e narrativa, ma la vera sfida sarà tradurre questa intensità in un gameplay avvincente.

I Fantastici Quattro riusciranno a brillare come meritano, o saranno solo un pretesto per cavalcare la nostalgia? Al momento non so rispondere a questa domanda, e immagino neanche voi.

Non resta infatti che aspettare e scoprire se Eternal Night Falls sarà davvero all'altezza delle aspettative (e mi auguro di sì).

Questo, senza contare che i fan di Marvel Rivals vorrebbero una modalità Infinity Crisis con l'Infinity Gauntlet, opzione molto richiesta ormai da diverse settimane.

Ma non solo: di recente i giocatori si stanno lamentando anche di un eroe presente nel titolo, anche se non giocabile.