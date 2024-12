Marvel Rivals potrebbe aggiungere una modalità molto richiesta

Marvel Rivals sta vivendo un grande inizio e, nonostante sembri che il mercato dei giochi live service sia ormai saturo, un titolo come questo – uno sparatutto in stile Overwatch con eroi e villain iconici – sembra essere un'eccezione.

Il titolo di NetEase Games (che trovate su Amazon) sta infatti raccogliendo numeri davvero niente male.

Questo, nonostante qualche polemica di troppo, che comunque non sembra intaccare alcunché. Dopo aver raggiunto 20 milioni di giocatori nel suo primo mese, Netease dovrà in ogni caso mantenere fresco l'interesse dei giocatori per garantire la fidelizzazione.

A quanto pare, come riportato anche da The Gamer, una delle novità potrebbe essere l'introduzione di una modalità Capture the Flag, o come sembra suggerire la voce, un'interpretazione incentrata sull'Infinity Gauntlet (ossia il Guanto dell'Infinito visto anche nei vari film del MCU).

Attualmente, Marvel Rivals offre quattro modalità di gioco: Convoy, Conquest, Dominance e Convergence. Anche se il gioco ha guadagnato molta attenzione inizialmente, è inevitabile che i giocatori possano iniziare a stancarsi della rotazione di queste modalità.

Un leaker, X0X_LEAK, che in passato ha condiviso informazioni verificate su Rivals, ha rivelato che una nuova modalità, chiamata Infinity Crisis, potrebbe essere in arrivo.

Secondo il leaker, la modalità Infinity Crisis funzionerà in modo simile alla tradizionale Capture the Flag, ma con una svolta: invece di bandiere, i giocatori si sfideranno per il possesso dell'Infinity Gauntlet.

Ogni squadra dovrà difendere il proprio "flag" (che potrebbe essere l'Infinity Gauntlet) nella propria base, mentre tenta di rubare quello avversario.

Anche se i dettagli esatti sono ancora sconosciuti, è probabile che si seguirà la struttura classica della modalità, con l'aggiunta di elementi unici legati all'universo Marvel.

L'idea di una modalità Capture the Flag con l'Infinity Gauntlet potrebbe essere l'esaudimento di una richiesta dei fan, che l'avevano proposta durante le prime fasi di sviluppo del gioco.

Questo tipo di modalità è stato infatti discusso nella subreddit ufficiale di Marvel Rivals prima che il gioco fosse rilasciato, e ora sembra che questa richiesta possa finalmente vedere la luce.

Se questa e altre aggiunte (come nuovi eroi e villain) si paleseranno nel 2025, i fan non potranno che gioirne.