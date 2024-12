Ci sono due eroi di Marvel Rivals davvero troppo forti

Il dibattito sulla bilanciatura di Marvel Rivals, il popolare hero shooter con oltre 20 milioni di giocatori, si intensifica.

Dopotutto, il gioco dedicato agli eroi e villain della Casa delle Idee (che trovate su Amazon) non sembra infatti mostrare segni di cedimento.

Dopo le iniziali lamentele sul devastante Iron Fist, ora il mirino della community è puntato su due personaggi specifici: Hawkeye e Hela, accusati di infliggere troppi danni rispetto agli altri eroi del roster.

Come riportato anche da The Gamer, il più criticato è Hawkeye, capace di eliminare quasi ogni avversario con un singolo colpo alla testa, anche involontario.

Il problema non si limita ai headshot: molti giocatori segnalano che perfino i colpi al corpo riescono a "sciogliere" i tank, personaggi teoricamente progettati per sopportare ingenti danni.

Un post sul subreddit ufficiale di Marvel Rivals, firmato dall'utente LickerMcBootshine, ha scatenato la discussione, trovando il consenso di molti utenti. «Uccidere un personaggio con la salute piena con un singolo colpo è semplicemente eccessivo», ha commentato un altro utente, Ok-Syrup1678.

Anche Hela è sotto accusa: la sua capacità di infliggere danni ingenti, combinata con opzioni difensive come la fuga tramite il volo del corvo, la rendono una minaccia quasi inarrestabile.

Secondo alcuni, Hela è persino più pericolosa di Hawkeye. «Ha opzioni migliori per ritirarsi quando viene pressata,» spiega un utente, sottolineando come la sua combinazione di attacco e difesa sia estremamente frustrante per i giocatori avversari.

La situazione diventa particolarmente critica quando Hawkeye e Hela sono nella stessa squadra: i tank vengono eliminati prima che i guaritori possano reagire, e le barriere di eroi come Doctor Strange diventano praticamente inutili.

Al momento, l'unica vera contromisura è scegliere Hawkeye o Hela e sperare di essere più abili, una dinamica che molti giocatori considerano poco soddisfacente.

Con il gioco ancora nelle fasi iniziali, i fan sperano che gli sviluppatori intervengano con aggiornamenti e nerf mirati per rendere Marvel Rivals un’esperienza più equa e competitiva.

Nel mentre, il boom di Marvel Rivals sta già facendo emergere le prime mod: gli sviluppatori chiedono però ai fan di non modificare nulla.