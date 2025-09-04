NetEase Games ha ufficializzato che dal 12 settembre 2025 i giocatori di Marvel Rivals potranno immergersi in "The Heart of the Dragon", nome completo della quarta stagione che promette di ampliare significativamente l'universo ludico del titolo, accogliendo allo stesso tempo tanti nuovi potenziali appassionati.

Come ci segnala infatti GamingBolt, la Season 4 farà il suo debutto in contemporanea con il lancio dell'hero shooter su PlayStation 4, allargando così la propria base di utenti e coinvolgendo tutti quei fan che non hanno ancora effettuato l'upgrade alle console di ultima generazione.

L'approdo su PlayStation 4 rappresenta una mossa commerciale astuta da parte di NetEase Games, che nell'ultimo periodo ha dovuto fare i conti con un calo dell'entusiasmo tra i giocatori: mentre il titolo era già disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC, l'inclusione della console Sony di precedente generazione apre le porte a milioni di potenziali giocatori.

La notizia era nell'aria da diversi giorni: sulle nostre pagine vi avevamo già segnalato che erano stati scoperti riferimenti a una versione PS4 nel back-end di PlayStation Store, con una pagina aggiornata proprio relativamente alla Stagione 4.

La tempistica dell'annuncio, accompagnata da un trailer animato che mostra le dinamiche narrative della nuova stagione, dimostra l'impegno del team di sviluppo nel mantenere alta l'attenzione mediatica: potete vedere il filmato in questione qui di seguito.

La quarta stagione introduce nel roster Daredevil e Angela: il primo presenta una particolarità interessante, poiché sotto la celebre maschera rossa si cela Dijang, offrendo una variante narrativa rispetto al classico Matt Murdock che i fan conoscono dai fumetti e dalle serie televisive; Angela, sorella di Thor, porta invece nel gioco le dinamiche familiari asgardiane che hanno caratterizzato molte saghe fumettistiche.

Dal punto di vista narrativo, "The Heart of the Dragon" costruisce le proprie fondamenta sugli eventi conclusivi della stagione precedente, dato che la sconfitta di Knull ha lasciato strascichi significativi: Hela, che aveva scelto di allearsi con lui assumendo il titolo di Regina in Nero, si trova ora prigioniera nell'Heart of Heaven.

Dijang rivendica il diritto di ottenere espiazione da Hela per le sue azioni passate, mentre Angela desidera assumerne la custodia personale. Nel frattempo, Doctor Doom ha messo nel mirino Shou-Lao, il drago mistico, con l'obiettivo di impadronirsi del suo Chronal Chi.

Staremo a vedere se il lancio di Marvel Rivals su PS4 corrisponderà a una nuova ondata di entusiasmo tra i giocatori, anche se di sicuro si tratta di una mossa molto coraggiosa: nelle ultime settimane sempre più titoli live-service stanno decidendo di mollare la presa sulle precedenti generazioni, concentrandosi sulle tecnologie future.

NetEase ha invece deciso di fare un "passo indietro", puntando su una maggiore accessibilità del proprio prodotto, pur avendo deciso di ignorare piattaforme come Xbox One e Switch 2.