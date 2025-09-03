La protagonista del Trono di Spade Sophie Turner si prepara a indossare i panni di una delle avventuriere più iconiche del mondo dell'intrattenimento. L'attrice britannica è stata scelta per interpretare Lara Croft nella serie televisiva live-action di Tomb Raider prodotta da Amazon Prime Video.

Il progetto, che prenderà il via con le riprese il 19 gennaio 2026, rappresenta un ritorno trionfale per una produzione che sembrava destinata al naufragio solo pochi mesi fa.

La strada verso questa serie televisiva non è stata affatto lineare. Lo scorso aprile, diverse fonti del settore davano il progetto per "morto", con decine di milioni di dollari già investiti senza risultati concreti. Né Prime Video né i rappresentanti di Phoebe Waller-Bridge, la showrunner della serie, avevano commentato quelle indiscrezioni negative.

Tuttavia, l'annuncio odierno sembra una risposta decisiva a quei rumor: difficilmente si comunicherebbero una star di alto profilo e una data di inizio produzione così precisa senza avere tutto sotto controllo.

Turner ha battuto la concorrenza di Lucy Boynton, nota per aver interpretato Mary Austin nel biopic su Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody". Entrambe le attrici erano considerate le favorite per il ruolo già nel corso del 2024, in una selezione che ha evidentemente richiesto tempi lunghi e valutazioni approfondite.

L'entusiasmo dell'attrice emerge chiaramente dalle sue dichiarazioni: "Sono elettrizzata oltre ogni misura di poter interpretare Lara Croft. È un personaggio così iconico, che significa molto per tante persone, e sto dando tutto quello che ho". Turner ha mostrato piena consapevolezza del peso di questa eredità, riconoscendo il lavoro delle sue predecessori cinematografiche.

Il riferimento è naturalmente ad Angelina Jolie e Alicia Vikander, che hanno portato sul grande schermo due versioni molto diverse dell'archeologa-avventuriera nei precedenti adattamenti cinematografici. La Jolie aveva caratterizzato i primi due film degli anni 2000 con un approccio più action e spettacolare, mentre la Vikander aveva proposto nel 2018 una Lara più giovane e vulnerabile, più vicina ai reboot videoludici della serie.

Un team creativo di alto livello

Phoebe Waller-Bridge, creatrice della acclamata serie "Fleabag" e sceneggiatrice di "Killing Eve", guiderà il progetto insieme al co-showrunner Chag Hodge. La regia e la produzione esecutiva saranno affidate a Jonathan van Tulleken. Waller-Bridge ha espresso grande soddisfazione per la scelta: "Sono così emozionata di annunciare la formidabile Sophie Turner come nostra Lara insieme a questo team creativo fenomenale".

La showrunner ha sottolineato l'aspetto personale di questo progetto: "Non capita spesso di poter realizzare uno show di questa portata con un personaggio che hai amato fin da bambina. Tutti a bordo sono follemente appassionati di Lara e sono tutti tanto oltraggiosi, coraggiosi e divertenti quanto lei".

Mentre la serie televisiva prende forma concreta, gli appassionati di videogiochi si trovano in una situazione meno rosea. Un nuovo capitolo della saga videoludica era stato annunciato nell'aprile 2022, ma oltre al passaggio dei diritti di pubblicazione ad Amazon, le informazioni sono praticamente nulle. Crystal Dynamics, lo studio di sviluppo, ha attraversato un periodo difficile con licenziamenti a marzo e agosto, seguiti alla cancellazione del reboot di Perfect Dark che stava co-sviluppando.

Vernon Sanders, responsabile della televisione globale per Prime Video e Amazon MGM Studios, ha concluso con toni soddisfatti: "Siamo entusiasti di avere la meravigliosamente talentuosa Sophie Turner a dare vita a questo personaggio definito dal suo coraggio, dalla sua forza e dalla sua incrollabile determinazione. Guidata dalla brillante Phoebe Waller-Bridge, questa serie onorerà l'amata eredità di Tomb Raider offrendo nuove avventure ai fan di tutto il mondo".