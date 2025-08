I giocatori presto dovranno salutare definitivamente una delle versioni più popolari di Genshin Impact, il celebre action RPG di miHoYo che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

La versione per PlayStation 4 del titolo cinese cesserà ufficialmente di esistere nell'aprile del 2026, segnando la fine di un'era per tutti coloro che hanno esplorato Teyvat attraverso la console Sony di precedente generazione.

Una decisione che arriva dopo anni di crescita esponenziale del gioco e che riflette le sfide tecniche sempre più pressanti che gli sviluppatori devono affrontare.

Come segnalato da Gematsu, HoYoverse ha spiegato che la rimozione è dovuta alle limitazioni legate alle prestazioni hardware e alle dimensioni dell'applicazione sulla piattaforma: con il costante aggiornamento dei contenuti e l'espansione del mondo di gioco, la PlayStation 4 non riesce più a sostenere adeguatamente le esigenze tecniche del titolo.

Una situazione che ricorda quanto accaduto in passato ad altri giochi live-service, costretti ad abbandonare le piattaforme più datate per concentrarsi su hardware più performante.

Chi invece ha già scelto di passare a PS5 continuerà a ricevere regolarmente tutti gli aggiornamenti, permettendo ai giocatori di godere delle ultime novità senza interruzioni.

Il processo di chiusura seguirà un cronoprogramma preciso articolato in tre fasi distinte: il 10 settembre 2025 Genshin Impact per PS4 verrà rimosso dal PlayStation Store, anche se chi lo ha già scaricato potrà continuare a reinstallarlo tramite la propria libreria digitale.

La seconda fase scatterà il 25 febbraio 2026, quando cesseranno completamente tutti gli acquisti in-game sia attraverso il negozio PlayStation che tramite il sistema interno del gioco. Infine, l'8 aprile 2026 segnerà l'end-of-service definitivo: nessun nuovo aggiornamento arriverà più su PS4 e i giocatori non potranno più accedere al titolo.

Gli sviluppatori hanno predisposto diverse soluzioni per chi desidera continuare l'avventura su altre piattaforme: a partire dal 17 dicembre 2025, chi aprirà il gioco su PS4 vedrà apparire periodicamente dei promemoria per effettuare il collegamento degli account, così potrete essere sicuri di non perdere i vostri progressi con il passaggio a un'altra piattaforma, che sia PS5, un dispositivo mobile, il PC o perfino Xbox Series X|S.

Con il senno di poi, probabilmente era solo questione di tempo prima che arrivasse questo passaggio: gli ultimi videogiochi pubblicati da HoYoverse — Honkai Star Rail e Zenless Zone Zero — hanno saltato PS4 e lo stesso Genshin Impact ormai era costretto a subire diversi sacrifici di tipo tecnico.

Se fate ancora parte della fascia di giocatori che continua a giocare su PS4, dovrete iniziare a valutare attentamente le vostre opzioni per il prossimo futuro.