Mario + Rabbids: Sparks of Hope Cosmic Edition a un super prezzo: -48%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale. Tra queste troviamo anche un super sconto per Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nella sua Cosmic Edition: si tratta della più recente e amata fatica di Ubisoft Milan, che ha conquistato pubblico e critica su Nintendo Switch.

Grazie all'offerta proposta in questo Black Friday, potete portare a casa il gioco risparmiando addirittura il 48% sul costo di listino abituale.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, chi dovrebbe acquistarlo?

Dopo il successo del gioco originale, il bizzarro cross-over che mette insieme il mondo di Super Mario e quello dei folli Rabbids ha raggiunto nuove vette di follia in Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Si tratta di un videogioco strategico d'azione in cui controllerete dei personaggi coloratissimi, al centro di un'avventura adatta tanto agli adulti – completare tutti gli obiettivi del gioco non è un gioco da ragazzi, passateci il triplo gioco di parole! – quanto ai giovanissimi, che rimarranno estasiati dalle atmosfere da cartone animato.

Già nella nostra recensione avevamo lodato ampiamente il titolo, evidenziando come il lavoro svolto da Ubisoft Milan permettesse di mettere le mani su un videogioco di qualità, capace di declinare i personaggi di Super Mario sotto una nuova luce, migliorando addirittura quanto fatto nel già amatissimo episodio precedente.

Inoltre, la Cosmic Edition qui proposta include anche tre skin per armi, che potete sfoggiare per personalizzare i vostri protagonisti durante le folli battaglie.

