Mario & Luigi: Brothership è il nuovo capitolo della serie RPG

Nintendo ha appena rivelato che la serie Mario & Luigi tornerà su Switch con il nome di Mario & Luigi: Brothership.

Il lancio è previsto per il 7 novembre 2024 in esclusiva, ovviamente, su console Nintendo Switch (che trovate su Amazon).

L'annuncio arriva a sorpresa, dato che lo sviluppatore principale della serie, AlphaDream, ha chiuso i battenti in precedenza.

Nintendo l'ha descritta come "un'avventura marittima che si svolge su isole misteriose".

Si tratta della prima novità legata alla serie in quasi nove anni. Al momento non è chiaro quale team si stia occupando dello sviluppo.

Sembrava infatti certo la serie fosse morta per via della chiusura nel 2019 per bancarotta dello storico sviluppatore della saga, ma a quanto pare Nintendo non è dello stesso avviso.

Il primo capitolo risale al 2003 con Mario & Luigi: Superstar Saga, uscito su Game Boy Advance, da cui nacquero poi vari sequel tutti usciti su console portatili.

Da allora ci sono stati nuovi tentativi di sviluppare RPG dedicati a Super Mario: non solo con un ritorno alle origini di Paper Mario, prima con The Origami King e con il remake de Il Portale Millenario, e recentemente anche con il remake di Super Mario RPG.

Vero anche che il remake su 3DS di Viaggio al Centro di Bowser, terzo capitolo della saga e uno dei più amati dai fan, non venne però accolto con tanto entusiasmo, diventando addirittura uno dei giochi di Mario meno venduti di tutti i tempi.

Vero anche che alcune settimane fa diversi fan avevano ricevuto un curioso sondaggio esclusivo nella loro casella mail, legata proprio ai giochi di ruolo del mitico idraulico, cosa che adesso guadagna davvero senso.

Se vi va, infine, date un'occhiata a tutte le novità dal Nintendo Direct del 18 giugno, dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch nella seconda metà del 2024 e non solo.