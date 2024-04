Mario & Luigi può tornare? Nintendo sonda l'interesse dei fan

Chi è cresciuto con le console portatili di casa Nintendo non può sicuramente non ricordarsi della serie Mario & Luigi, giochi di ruolo a turni dedicati agli idraulici più amati al mondo ormai fermi ai box dallo scorso 2019.

Il remake su 3DS di Viaggio al Centro di Bowser, terzo capitolo della saga e uno dei più amati di sempre dai fan, non venne infatti accolto con tanto entusiasmo, per usare un eufemismo, diventando addirittura uno dei giochi di Mario meno venduti di sempre.

Advertisement

Un disastro che ha provocato anche, pochi mesi più tardi, la chiusura dello studio di sviluppo AlphaDream, che ha di fatto messo la parola fine a questa amatissima serie.

Da allora ci sono stati nuovi tentativi di sviluppare giochi di ruolo dedicati a Super Mario: non solo con un ritorno alle origini di Paper Mario, prima con The Origami King e a breve con il remake di Il Portale Millenario, ma recentemente anche con il remake di Super Mario RPG (lo trovate su Amazon).

Ma forse Nintendo sta valutando anche il ritorno di Mario & Luigi: il canale YouTube GameXplain segnala che diversi fan hanno ricevuto un curioso sondaggio esclusivo nella loro casella e-mail, legata proprio ai giochi di ruolo del celebre idraulico.

E tra i tanti nomi fatti, quello che compare spesso è proprio questa IP: la grande N chiede infatti ai fan interessati quali capitoli hanno giocato, quali sono gli aspetti più interessanti e perfino quali sono i loro giochi di ruolo preferiti in assoluto dedicati ai due eroi.

Il remake di Viaggio al Centro di Bowser fu un'operazione commerciale decisamente bizzarra: non solo venne lanciato quando ormai il 3DS stava venendo abbandonato in favore di Switch, ma sulla stessa console era possibile recuperare facilmente il capitolo originale su DS, che ancora oggi non sembra essere invecchiato di un giorno.

Una serie di decisioni sbagliate che ha portato alla triste fine di AlphaDream, ma forse non a quella definitiva di Mario & Luigi, a giudicare da questo sondaggio. Non possiamo che incrociare le dita e augurarci che presto possano arrivare novità al riguardo.

Se dovessero ovviamente arrivare ulteriori commenti dalla casa di Kyoto, o eventuali annunci a sorpresa, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.