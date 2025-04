Il Mario Kart World Direct delude i fan: «Non vale 90 euro»

I 90 euro fisici — oppure 80 euro digitali — di Mario Kart World hanno fatto discutere tantissimo fan e critica: un costo così elevato per un videogioco non si era mai visto e, per giustificare una decisione di questo tipo, si dovrebbe proporre qualcosa di davvero imperdibile.

Nintendo ha sempre difeso la sua decisione, invitando gli utenti più scettici a seguire il Mario Kart World Direct per capire come mai si fosse deciso di proporlo a un prezzo così elevato.

Ebbene, il Nintendo Direct dedicato si è svolto durante lo scorso pomeriggio e, dopo aver spulciato le community più popolari online, posso confermarvi che le reazioni complessive non sono state affatto positive.

Sebbene qualche novità sia stata effettivamente svelata — ve le abbiamo riepilogate nel nostro articolo — non c'è stato alcun vero effetto "wow" che sia servito a giustificare i 90 euro dell'edizione fisica (che trovate su Amazon).

Il thread con più votazioni nel forum Reddit di Switch 2 prende in giro proprio le dichiarazioni di Bill Trinen, sottolineando che costa 90 euro solo perché «è Mario Kart ma puoi collezionare monete nell'overworld». Una semplificazione, certo, ma che rende pienamente l'idea di quanto la community si aspettasse molto di più.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Anche nel forum Reddit di Mario Kart gli utenti parlano di «un Direct inutile», dato che includeva tantissime informazioni già note.

Come se non bastasse, molti fan rimasti delusi anche dalle nuove missioni proposte in Mario Kart World, che non sembrano riuscire a replicare la profondità di quelle presenti nel capitolo per Nintendo DS.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

In generale, sono sempre di più i fan a sostenere che Mario Kart World «non vale 90 euro»: quanto visto sarebbe bastato a soddisfare gli appassionati in circostanze normali, ma non quando bisogna tenere in considerazione l'enorme esborso economico necessario.

E posso anche confermarvi che durante la diretta — almeno nella versione americana, dato che in Italia i commenti erano disattivati — la chat non si è fermata un attimo a spammare "Drop the price", invitando cioè Nintendo ad abbassare il prezzo del gioco. Una circostanza che si era ripetuta anche durante gli stream precedenti della compagnia.

Come sempre sarà il mercato a dirci se questo prezzo sarà giusto o sbagliato: la risposta degli utenti online sembra essere chiara, ma bisogna vedere quali saranno le vendite effettive.