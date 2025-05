Mario Kart World fatto con le IA? Nintendo risponde alle accuse

Torniamo sul tema delle IA, precisamente quelle generative che creano immagini, perché qualcuno ha sostenuto che alcuni contenuti di Mario Kart World potessero essere stati creati proprio dagli algoritmi.

Durante una recente diretta Nintendo Treehouse dedicata al gioco, alcuni spettatori particolarmente attenti hanno notato elementi grafici sui cartelloni pubblicitari virtuali che sembravano sospettosamente simili a creazioni generate da intelligenza artificiale.

Gli elementi che hanno destato sospetti includono diverse immagini presenti sui cartelloni pubblicitari disseminati lungo i circuiti di gara, in particolare in una zona cittadina. Tra questi, l'illustrazione di un ponte con linee irregolari e componenti posizionati in modo innaturale, caratteristiche tipiche delle immagini generate tramite algoritmi IA.

Le somiglianze erano così evidenti da scatenare un acceso dibattito online, costringendo il colosso giapponese a intervenire per chiarire la situazione di Mario Kart World.

Come riporta Eurogamer, Nintendo ha dato una risposta molto netta:

«Non sono state utilizzate immagini generate da IA nello sviluppo di Mario Kart World.»

Era difficile immaginare che un'azienda come Nintendo potesse impiegare strumenti del genere per le sue produzioni. Tuttavia abbiamo visto sempre più aziende anche importanti utilizzarle e il dubbio della community era effettivamente più che legittimo.

Considerato anche il prezzo a cui viene venduto Mario Kart World, che fa discutere da quando è stato annunciato, il fastidio nel vedere contenuti generati artificialmente sarebbe stato ancora più giustificato.

Vedremo se, nella versione finale del gioco, magari queste immagini saranno sostituite o migliorate in qualche modo. Difficile, ma non impossibile.

Il tema delle intelligenze artificiale è sempre più importante, anche perché sappiamo da alcuni CEO che il 90% dei videogiochi è attualmente creato con le IA, e non solo dal punto di vista prettamente tecnico e di codice.

Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, invece, aspettiamo un chiarimento per quanto riguarda i prezzi mentre sappiamo che la GameChat verrà "spiata" dall'azienda per un valido motivo.